KOMENTÁŘ: Všichni lžou? Šéf UFC White určitě, navíc hazarduje se zdravím všech okolo

Praha I slavný filmový Dr. House razí teorii „všichni lžou“. Že není úplně od cesty, se ukazuje dnes a denně. Třeba na případu snahy Dana Whita, prezidenta UFC, pořádat turnaje smíšených bojových umění i v době, kdy celý svět řeší jiné problémy.

White akci naplánovanou na sobotu 18. dubna zrušil dle vlastních slov na prosbu vedení televize ESPN, se kterou má smlouvu. Až dodatečně vyšlo najevo, že byl na onemocnění covid-19, které nyní dává zabrat lékařům po celém světě, pozitivně testován Lyman Good.



Ten měl na této akci zápasit, dva týdny před termínem ale odstoupil. Tehdy uvedený důvod? Zranění. Sám bojovník nyní přiznal, že tak učinil na doporučení Whita, aby zbytečně neděsili společnost.

Zajímavé, že po zrušení akce už toto problém není.

Že by to Whita zastavilo? Že by si něco dělal z kritiky?

Ale kdeže, dál vesele plánuje své akce na soukromém ostrově, který pro tyto účely zakoupil. A dál tvrdí, že tak činí kvůli milovanému sportu, zápasníkům a hlavně fanouškům...