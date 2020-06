SLÁVISTA: Svět je dál červenobílý. Hoši, děkujeme, letos to ale bylo mezi slepými

Praha Po famózním podzimu jsme dokopali jaro. Titul! Hoši, děkujem! Trenérovi, hráčům, co už hrají jinde, ale i stávajícím. Ale přiznejme, že to letos bylo mezi slepými. Plzeňské rutinéry rozhýbal trenér Gula až na jaře a Sparta začala produkovat něco podobného fotbalu až po odchodu Kotalíka a nástupu Kotala. (Ta shoda jmen nemůže být náhoda.)

Nechci strašit, ale mistr Turecka, Rakouska, Dánska, Skotska, Řecka, Rumunska či Běloruska – což je jen část toho, co nás může potkat v kvalifikaci do LM – by nás pozlobil víc. Takže končete s oslavami. Až po postupu!



A budu věřit, že hráči jako Musa, Provod, Oskar a další nahradí hvězdy, které loni zářily v Evropě a jsou pryč. Klidně je mohou i zastínit. Dva body nejsou nepřekonatelné ani ve skupině exvítězů LM. Jsem snad fanoušek, tak mi nechte červenobílé brýle.

Ale tuhle důvěru musíte oplatit. Začněte výkony proti Jablonci a Liberci. Proti plnohodnotným týmům, ne oslabeným o naše hostující. A pak oslavte titul bůrem rudochům z Letný. Začínaj bejt po pár výsledcích pěkně nafrnění. Tak ať se před třetím, nebo kolikátým předkolem do Evropské ligy vrátí na zem.