KOMENTÁŘ: Z extrému do extrému. Djokovič to pojal jižansky, ale pozor na unáhlené závěry

PRAHA Ve chvíli, kdy se celý svět vedle protestů proti rasismu stále potýká i s následky pandemie koronaviru, uspořádala světová tenisová jednička Novak Djokovič balkánskou exhibiční tour.

A pojala to po svém, jižansky. Objímačky, oslavy, plné hlediště, vždyť je to pro dobrou věc, tedy charitu.



Jenže co si budeme povídat, koronaviru SARS-CoV-2 je jedno, jaké důvody vás ženou k pořádání hromadných akcí.

Nevybírá si.



Stejně jako není na místě přehnaná panika, není na místě se chovat, jako by tady žádný koronavirus nebyl.

Protože on tu je a bude, nezmizí, to viry nedělají. Je třeba se s ním naučit fungovat. Rozumně. Ovšem platí to i pro reakce na Djokoviče a spol.



Hrozby Slovinců, že uzavřou hranice a tím znovu omezí turistiku, jsou dalším extrémem. Aby kvůli lehkovážnosti jedinců trpěly statisíce či miliony jiných?

Věřme, že na to nedojde.