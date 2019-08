Bára je velmi dobře připravená. Chceme, aby hrála pohledný tenis, říká před US Open trenér Dlouhý

New York Nad Barborou Strýcovou visí velký otazník. Po životním Wimbledonu, kde se dostala až do semifinále a ve čtyřhře získala titul, se stále nerozhodla, zda nebude tato sezonou poslední. Na newyorský grandslam je však rodačka z Plzně náležitě nachystaná. „Chceme, aby se jednotlivé údery poskládaly do mozaiky, která vytvoří pohlednou a hlavně účelnou hru. Myslím, že je Bára velmi dobře připravena a čeká ji zajímavý turnaj,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz její trenér Lukáš Dlouhý.

Lidovky.cz: V jakém rozpoložení vstupuje Barbora Strýcová do US Open? Vyhlásili jste si nějaké konkrétní cíle ohledně umístění nebo jdete takzvaně zápas od zápasu?

Bára se tady v New Yorku připravuje už od turnaje v Bronxu, který se jí ne úplně ideálně vydařil. Každopádně si myslím, že načasování a forma určitě přijde. Co se týče konkrétních cílů, tak ty nemáme. Chceme, aby hrála Bára pohledný tenis od začátku, poskládat nějaké vítězné míčky, gemy, sety a uvidíme, kam až se dostane.

Lidovky.cz: Jak dlouho probíhala příprava před newyorským grandslamem? Bylo něco, na co jste se důrazněji zaměřili?

Příprava v Americe probíhá už zhruba týden. Nezaměřujeme se pouze na jednu věc, spíše chceme, aby se jednotlivé údery poskládaly do mozaiky, která vytvoří pohlednou a hlavně účelnou hru. Bára si občas sama řekne, které konkrétní věci by chtěla ještě vylepšit, ale nerad bych byl konkrétnější, to bychom rovnou mohli soupeřkám poslat naší taktiku (smích). Každopádně si myslím, že je Bára velmi dobře připravena a čeká ji zajímavý turnaj.

Lidovky.cz: Po případné výhře v 1. kole nad Bolsovovou by mohla Strýcová nastoupit proti Kateřině Siniakové, jak vnímáte tato česká derby na grandslamu?

Nejdříve musíme přejít přes první kolo, pak až se budeme moci zaměřit na Kateřinu, která ale také nemusí postoupit. Česká derby jsou určitě speciální, je to určitá změna, každopádně bych tomu nepřikládal tak velkou váhu. Máme natolik dobrých tenistek, že to v určitě části pavouku dost často musí přijít, vzpomínám si třeba na osmifinále letošního Wimbledonu. Každopádně po dobu zápasu jsou holky na kurtu nepřátelé, po utkání ta rivalita jde vždycky logicky stranou. Je to těžší zvládnout v hlavě, ale v důsledku se snažíme, aby to Bára brala tak, že je to zápas jako každý jiný.

Lidovky.cz: V trenérském týmu jste společně s Davidem Kotyzou, jak máte rozdělené svoje aktivity?

Trénujeme všichni tři společně a je to individuální. Vždycky někdo z nás přijde s nějakou inovací, kterou se snažíme dovést k maximu. David Kotyza je samozřejmě velkým trenérem, který má s holkami velké úspěchy a já se od něj moc rád učím. Já zase můžu přidat nějaké své hráčské postřehy, takže to podle mě vytváří ideální mix poznatků.

Lidovky.cz: Do dvouhry na US Open zasáhne 9 Češek a pouze dva muži. Čím si vysvětlujete tak výrazný rozdíl mezi ženským a mužským tenisem?

Moc mě mrzí situace v mužském tenisu. Kdybych to věděl, tak si vytáhnu nějakého mladého juniora a pomůžu mu. Když to vezmu obecně, tak podle mého názoru není takový materiál. Souvisí to s poctivou prací na tréninku a velkým sebeobětováním. Chce to měsíce a roky, ne se ukolébat jedním povedeným juniorským turnajem. Když to ale obrátím, tak jsme naprostá kolébka ženského tenisu a toho bychom si měli všichni hodně vážit.

Lidovky.cz: Velmi zrádný je systém kvalifikace na olympiádu v Tokyu, kam se dostanou do dvouhry pouze čtyři tenistky. V současné době by se tam neprobojovaly finalistky grandslamu Kvitová s Vondroušovou. Přijde vám ten systém spravedlivý?

Ona tam chybí v tuto chvíli Petra Kvitová? (překvapeně) Upřímně jsem se ale o olympiádu ještě moc nezajímal, protože je až za rok. Každopádně ten systém je pro všechny úplně stejný a pokud chce hrát jakákoliv tenistka v Tokyu, tak s tím systémem musí počítat a popasovat se s ním.

Lidovky.cz: Naopak Strýcová je na prvním místě, k účasti ale potřebuje alespoň jeden start ve Fed Cupu, kde ukončila kariéru. Může to být problém?

To všechno bude záležet na Báře a její chuti a zdraví. Pokud se bude cítit, že je připravená a má chuť hrát ještě na jedné olympiádě, myslím, že jeden start ve Fed Cupu nebude problém. Každopádně Tokyo je pro nás ještě věc, kterou vůbec neplánujeme a neřešíme.

Lidovky.cz: Takže by mohla být pro Báru olympiáda dostatečnou motivací k tomu, aby ještě kariéru neukončila?

Samozřejmě olympiáda je pro každého sportovce velkou motivací a připravuje se na ní celou sezonu, i když podle mě to v tenise neplatí tolik. Každopádně ve věku, který má Bára, je ještě tato otázka hodně složitá. Bude záležet na hodně faktorech, hlavně zdraví. Regenerace už je v této fázi kariéry hodně podstatná. Každopádně pokud ji bude tělo poslouchat, tak doufám, že bude rozdávat radost co nejdéle.

Lidovky.cz: Říkal jste, že olympiáda není v tenistu tolik vážená jako v ostatních sportech, proč tomu tak je?

Já na žádné nebyl, kdybych si ale mohl vybrat, tak bych určitě jel. Je to velká čest reprezentovat svoji zem. Každopádně když jsem viděl to odhlašování se z olympijského turnaje v Riu, tak bylo vidět, že tam nepřijela absolutní špička. Podle mého názoru je to ale velmi individuální a záleží na různých okolnostech či charakteru. Jsou tenisté, kterým se ten přelet do Brazílie jednoduše nehodil a radši zvolili dva jiné turnaje. Každý má kariéru jednou za život a je na něm, jestli zvolí cestu jít si spíš pro turnajové peníze nebo nezapomenutelné zážitky z olympijských her.