Basketbalisté se připravují na MS v Číně. Pozor si musí dát hlavně na smog a kuřecí maso

Nantes Manažer basketbalové reprezentace Michal Šob je rád, že na působení národního týmu na mistrovství světa v Číně se mohl připravovat už od loňského září. Od českých tenistek tak stihl například zjistit, že kromě smogu je dobré dát si pozor i na kuřecí maso.

Český tým si pod vedením trenéra Ronena Ginzburga zajistil první účast na šampionátu v samostatné historii v září po výhře 85:80 v Bosně. „Mohli jsme díky tomu plánovat dopředu a ne to dělat až v únoru. Měli jsme několik seminářů a konzultací, ať už kvůli adaptaci, časovému posunu nebo tomu, jak smog působí na hráče,“ řekl Šob.

„Třeba od tenistek, které jezdí na turnaje do Číny, jsme zjistili, že jejich federace jim nedoporučuje jíst tamní kuřecí maso, protože by údajně mohlo být modifikované růstovými hormony, což by mohlo dělat neplechu při dopingových kontrolách,“ přidal manažer české reprezentace.

„Také máme v plánu, že hráči vyfasují brýle proti modrému záření, které unavuje oči, ale díky brýlím by se měli rychleji adaptovat na prostředí a časový posun,“ přidal Šob. „Je to pro nás všechno trochu španělská ves a alchymie, ale snažíme se udělat všechno pro to, aby rozhodovala jen sportovní stránka, ne okolní vlivy,“ uvedl Šob.

Čeští basketbalisté se soupeře i místo, kde odehrají základní skupinu, dozvědí 16. března při losování, kterého se mimo jiné zúčastní i slavný bývalý hráč Kobe Bryant. „Všichni kluci by chtěli do velkých megapolí, ale já bych radši hrál někde bokem v menším městě. I když co je v Číně menší město, když všechna mají přes 16 milionů obyvatel,“ poznamenal Šob.

Trenér basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg slaví výhru v utkání s Ruskem s Tomášem Satoranským.

„Ve velkých městech je problém se smogem, že ani nevidíte sluníčko. Spousta sportovců mi říkala, že se jim kvůli tomu také špatně dýchá a musí mít na pokojích filtry, takže já doufám, že v menších městech by tyhle problémy nebyly,“ uvedl třiatřicetiletý funkcionář.

„Jsme ale připraveni na všechny varianty, navíc většina těchto věcí se bude řešit na technickém setkání těsně před startem šampionátu. Máme připraven seznam podmínek, na kterých budeme trvat,“ uvedl manažer s tím, že řešit chce se zástupci FIBA mimo jiné i kybernetickou bezpečnost během šampionátu.

„Trochu jsem se o to zajímal, protože jsem IT fanatik,“ uvedl Šob v souvislosti s nedávnou špionážní aférou kolem telefonů čínské značky Huawei. „Ale především šlo o praktické věci, protože Čína omezuje aplikace jako facebook, WhatsApp nebo i některý e-mail,“ uvedl Šob.

A právě to je jeden z dotazů, který má Šob přichystaný na technické setkání se zástupci FIBA. „Řešili jsme, jak to udělat, aby hráči během šampionátu mohli s rodinami a přáteli být v kontaktu, jak jsou zvyklí. Náš plán B pak je, že by hráči dostali datové simkarty, protože Čína má většinu těchto aplikací vlastní. Ale neradi bychom ho využívali právě kvůli bezpečnosti a pohodlí,“ dodal.

Rozlosování základních skupin také dá konečnou podobu plánu přípravy před šampionátem. „Hrubé rysy máme od prosince, máme domluvené soupeře. Ale všude je podmínka, abychom spolu nehráli na mistrovství, a o tom rozhodne los,“ přidal Šob.

„Teď všichni všem všechno slibují, ale současně taktizují a nechávají si otevřená dvířka a po losu se začne zase vyjednávat,“ dodal. „Hned po losu je společná večeře, která se podle praxe z minulých turnajů změní v tržiště přípravných zápasů. Všichni se rozeběhnou, začnou jednat, šermovat vizitkami a za chvíli všechno zase rušit,“ popsal Šob.

Sám by si do skupiny přál výběr USA. „Stejně jako všichni kluci, každý chce vyzvat hvězdy hvězd. I když to zní šíleně přát si někoho, s kým by to na postup rozhodně nebylo to pravé ořechové. Dokonce jsme si pouštěli dokumenty o olympiádě v Barceloně, kde si soupeři u postraní čáry fotili hvězdy USA, místo aby se věnovali hře,“ dodal.