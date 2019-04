České tenistky porazily Kanadu 4:0, Šafářová se rozloučila s reprezentačním dresem vítězně

Prostějov / Praha České tenistky mají jistotu udržení mezi fedcupovou elitou i pro příští sezonu. Svěřenkyně kapitána Petra Pály porazily v baráži Kanadu 4:0 na zápasy, třetí bod na prostějovské antuce přidala domácí jednička Markéta Vondroušová výhrou nad Rebeccou Marinovou 6:3 a 6:4. O čtvrtý bod se postaraly Šafářová s Krejčíkovou, které zdolaly Dabrowskou a Fichmanovou 7:6, 7:5.

Česká republika - Kanada 4:0 Vondroušová - Marinová 6:3, 6:4, Krejčíková, Šafářová - Dabrowská, Fichmanová 7:6 (7:4), 7:5.



V závěrečné čtyřhře se rozloučila s reprezentací Lucie Šafářová, která po Roland Garros ukončí kariéru. V páru se světovou deblovou dvojkou Barborou Krejčíkovou zdolaly dvojici Gabriela Dabrowská, Sharon Fichmanová 7:6 a 7:5.

V sobotu nejdříve Karolína Muchová v Národním tenisovém centru Morava porazila Marinovou 6:3, 6:0. Vondroušová si pak poradila s šestnáctiletou finalistkou letošní juniorky na Australian Open Leylah Fernandezovou 6:4, 6:1.

„Musím být spokojený. Jsem rád, jak se to holkám povedlo bez ztráty setu. Bylo skvělé publikum,“ řekl Pála v České televizi.

Češky jsou mezi elitou od roku 2009 a od té doby získaly šest titulů. Od příštího roku se ale Světová skupina asi rozšíří z osmi na šestnáct celků. Rozhodnutí o změně systému udělá Mezinárodní tenisová federace ITF během Roland Garros.

Výhra Vondroušové nad Marinovou se nerodila snadno. V první sadě získala česká tenistka brejk na 3:2 a znovu na závěr setu. Druhý set začala ztrátou servisu a dlouho se nemohla prosadit při podání soupeřky. Od stavu 2:4 ale získala čtyři hry v řadě.

„Ona zahrála ve druhém setu moc dobře, padaly jí tam ty rány. Měla jsem taktiku co nejvíc míč udržet ve hře, rozběhávat ji a naštěstí to zafungovalo,“ řekla Vondroušová. Devatenáctiletá hráčka si tak v soutěži připsala třetí výhru. „Poprvé jsem vyhrála oba singly a byla v roli jedničky. Jsem za to ráda,“ doplnila.

Kanadu tenistky porazily ve Fed Cupu i posedmé v historii. Utkání hrály bez největších hvězd Petry Kvitové, Karolíny Plíškové i světové deblové jedničky Kateřiny Siniakové. Kanaďankám zase chyběly zraněná kometa roku Bianca Andreescuová i někdejší finalistka Wimbledonu Eugenie Bouchardová.