Čeští biatlonisté se dál trápí. Nejlepším ve sprintu finále SP byl 26. Krčmář

1. J. T. Bö (Nor.) 24:39,9 (1 tr. okruh), 2. Hofer (It.) -31,7 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -35,0 (0), 4. Eberhard (Rak.) -38,3 (2), 5. T. Bö (Nor.) -38,5 (1), 6. Doll (Něm.) -39,4 (2), 7. Desthieux (Fr.) -51,9 (2), 8. Peiffer (Něm.) -52,7 (2), 9. Loginov (Rus.) -52,9 (1), 10. Leitner (Rak.) -54,7 (0), ...26. Krčmář -1:24,8 (1), 33. Krupčík -1:49,6 (2), 37. Moravec -1:51,6 (3), 50. Štvrtecký -2:20,4 (2), 97. Šlesingr -4:30,5 (5).

Konečné pořadí sprintu (po 9 závodech):

1. J. T. Bö 514 b., 2. Loginov 350, 3. Desthieux 338, 4. Doll 305, 5. Guigonnat (Fr.) 271, 6. T. Bö 271, ...20. Krčmář 153, 33. Moravec 90, 50. Krupčík 37, 62. Šlesingr 22.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 25 závodů):

1. J. T. Bö 1170, 2. Loginov 828, 3. Fillon Maillet 809, 4. Desthieux 789, 5. Peiffer 700, 6. Eder (Rak.) 662, ...19. Krčmář 374, 30. Moravec 255, 42. Krupčík 152, 69. Šlesingr 28.