Chuligáni na Staromáku proti vládě: velká účast může být problém. Fanoušci v programu dostanou 15 minut

PRAHA Nedělní odpoledne má na pražském Staroměstském náměstí patřit demonstraci Hnutí Občanské Nespokojenosti (HON). Tomu vadí současná vládní omezení spojená se šířením nového koronaviru. Celého protestu ale chtějí využít také chuligáni napříč sportovním spektrem. A to může být problém, mimo jiné také kvůli přísným pravidlům týkající se shromažďování lidí během vyhlášení nouzového stavu.

Jak jsme vás ve čtvrtek informovali, už před týdnem spustila skupina tvrdého jádra fotbalového Baníku Ostrava – Chuligáni z Bazalů – na sociálních sítích aktivitu, kterou chtěla rozjet pokojnou demonstraci proti současným vládním omezením. Jenže nestihli včas zařídit povolení.

A tak zkusili jít cestou spolupráce se spolkem HON. Byť tak trochu oklikou. „Informace, že spolupracujeme, není přesná. Na konci září jsme vydali událost na Facebooku, vytvořili si vlastní plakáty. V minulém týdnu jsme zjistili, že se začínají objevovat jiné plakáty, které zvou na naši akci, ale s nimiž nemáme nic společného. Jeden z nich byl explicitně násilný, takže jsme se od toho distancovali,“ řekla pro server Lidovky.cz mluvčí HON, Mgr. Michaela Havlanová.



Zástupci spolku následně zjistili, že vše organizují fotbaloví chuligáni skrze stránky Hooligans.cz. Což ostatně potvrdili také jejich zástupci.

„V úterý se s námi jeden z jejich představitelů spojil, o den později jsme měli schůzku, předložili jsme ji své požadavky, které oni přislíbili akceptovat,“ zní od Havlanové s dovětkem, že komunikovala přímo s fanoušky fotbalového Zlína, Sparty a také iniciátorů z Baníku Ostrava.

REAKCE NA NEDĚLNÍ PLÁNOVANOU AKCI Redakce LN a Lidovky.cz během posledních dní oslovila jak zástupce Policie ČR, tak Ministerstva zdravotnictví v čele s Romanem Prymulou, České dráhy a také některé z klubů. Pokud už přišla reakce, byla zdrženlivá. Pouze policejní mluvčí Jan Daněk oznámil, že k celé akci vydají stanovisko během pátečního dne. Existuje samozřejmě také možnost, že bude na základě její spolupráce s radnicí Prahy 1 povolení k pořádání akce zrušeno. Zástupci Hooligans.cz se ale dušují, že půjde o pokojnou protestní akci lidí, kteří sdílí stejný názor, a že kdokoliv může dorazit také se svými partnery a dětmi.

Jak obě strany během čtvrtka potvrdily, na nedělní akci, která má začít ve 14. hodin a trvat dvě hodiny, dostanou fanoušci u mikrofonu prostor deset až patnáct minut. Původně mělo jít o známého sportovce mimo fotbalové a hokejové prostředí, ten ale nakonec bude nejspíše jen doplňujícím elementem, hlavním řečníkem tak bude zástupce chuligánů.

Jenže zde právě může být hlavní problém. Současná nařízení jsou jasná – na shromáždění může být maximálně 500 účastníků, kteří musí být rozdělení do skupin nejvýše po dvaceti osob. Rozestupy dva metry a roušky budiž samozřejmostí.

Do české metropole se ale chystá daleko větší počet lidí. A to v řádech tisíců. Jen z Moravy vlaky má dorazit několikanásobně více osob, než je současná horní hranice pro podobné akce. „Proto se bojíme, že nás do Prahy ani nepustí. Vlaky s fanoušky budou odkloněny, nebo zdrženy policií,“ řekl pro Lidovky.cz jeden z řad příznivců, který nechtěl být jmenován.

„My pojedeme auty, počítám, že jich bude tak padesát, šedesát z každého města, tak snad dorazíme. To se dá hlídat těžko, ale stejně…,“ přidal s tím, že samozřejmě roušky berou jako povinnost. Stejně jako pokojný průběh demonstrace, na čemž si dle diskusí aktuálně zakládají i radikální frakce nejtvrdších fanouškovských uskupení.

O tom, že poruší současná nařízení o maximálním počtu lidí shromážděných na jednom místě, nepochybuje. „Musíme to ale udělat. Tady už bojujeme o to, abychom pokračovali v demokratickém státu. Jsme domluveni na míru, nejde nám o alkohol a rvačky, chceme ukázat jednotu a že nám současná situace vadí,“ nastiňuje důvody, proč jakou dlouholetý příznivec svého týmu souhlasí s nedělní akcí a chce ji vlastní účastí podpořit. V podobném duchu mluví také prohlášení na stránkách Hooligans.cz.

Plakát fanoušků sportu.

A stejně smýšlí také spolek HON. „Protestovat se bude nejen proti současným opatřením, ale také proti komunikaci vlády. Chceme, aby nefungovala jen stylem zákaz, rozkaz, ale aby své kroky i vysvětlovala. Vláda už ztratila důvěru značné části obyvatel, takže chceme řešit i to, jaké z této situace ven. Sport je jedním z témat, které mělo být řešeno daleko více. Vím přímo od fotbalových klubů, že se testují daleko častěji než zbytek obyvatel. Že je zakázáno dvaadvaceti otestovaným sportovcům odehrát utkání ve venkovním, otevřeném prostoru, mi přijde zvláštní,“ dodává Havlanová.