Cink dojel na mistrovství světa bikerů pátý, Čábelická byla jedenáctá

Leogang Český biker Ondřej Cink dojel na mistrovství světa v rakouském Leogangu v olympijské disciplíně cross country pátý. Jitka Čábelická skončila v závodě žen jedenáctá. Tituly získali Francouzi. Poprvé v kariéře zvítězil Jordan Sarrou a ukončil pětiletou nadvládu Švýcara Nina Schurtera. Mezi ženami obhájila prvenství Francouzka Pauline Ferrandová-Prévotová a má již třetí zlato.

Loni šestému Cinkovi se sice vůbec nepovedl start, ale náročná trať mu seděla a posouval se postupně dopředu. V samém závěru mu nahrála i smůla soupeře, když Francouz Maxime Marotte měl defekt zadního kola a Cink ho dokázal přespurtovat. Od stupňů vítězů bronzového medailistu z roku 2015 dělilo 42 sekund.

Sedmadvacetiletý Sarrou, který ve středu získal již čtvrté zlato ve štafetě, si vybudoval během závodu více než minutový náskok a dojezd si mohl naplno vychutnat. Druhý byl Švýcar Mathias Flückiger, třetí skončil Francouz Titouan Carod. Osminásobný světový šampion Schurter se musel spokojit s devátým místem. Jan Vastl obsadil 21. příčku.

Čábelická dosáhla na náročné trati nejlepšího umístění na MS mezi elitou, první desítka jí utekla o 71 sekund. Na vítěznou Ferrandovou-Prévotovou, která dnes zcela dominovala, měla manko více než sedm a půl minuty.

„Před závodem jsem si říkala, že kdyby to vyšlo do patnáctky, bylo by to super. Jedenácté místo je parádní. V těchto podmínkách to bylo fakt těžký, v posledním kole jsem se bála, že se propadnu, ale naopak jsem se o jedno místo posunula dopředu, takže velká spokojenost. Těsně před startem jsme tam dali hrubé pláště a byla to dobrá volba,“ řekla Čábelická.

Ferrandová-Prévotová vedle loňského úspěchu v Kanadě slavila také před pěti lety. Stříbro vybojovala Italka Eva Lechnerová, když se ve spurtu na posledních metrech dostala před Rebeccu McConnellovou, s níž sváděla velkou bitvu o druhé místo během celého posledního okruhu a napomohl jí i pád Australanky. Obě ztratily na Francouzku tři minuty.

Osmadvacetiletá Ferrandová-Prévotová se třetím triumfem zařadila po bok Kanaďanky Alison Sydorové a Španělky Margarity Fullanaové. Rekordmankou MS je Norka Gunn-Rita Dahleová-Flesjaaová, jež vyhrála čtyřikrát v letech 2002 a 2004 až 2006.

Ve třiadvacítce si vedla z Češek nejlépe Tereza Tvarůžková, která zaostala za první desítkou jen o devět sekund a dojela dvanáctá.

„Musím říct, že jsem mírně zklamaná, protože na desítku jsem měla. Být dvanáctá na světě je krásný, ale strašně moc jsem si přála být v desítce. V posledním kole jsem bohužel udělala hrozně moc chyb,“ mrzelo Tvarůžkovou. O tři místa za ní skončila Tereza Sásková.

Velký den bikerů Francie podtrhla nová šampionka Loana Lecomteová, která byla stejně jako Sarrou ve středu i členkou vítězné francouzské štafety.