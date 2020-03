ČOV kvůli koronaviru přesunul březnové akce, přípravy na olympijské hry v Tokiu stále pokračují

Český olympijský výbor (ČOV) kvůli epidemii koronaviru přesunul březnové akce na pozdější termín. Vzhledem k zákazu všech akcí s účastí více než stovky lidí, které dnes vyhlásila vláda, se 20. března neuskuteční tradiční společenské setkání Českého klubu olympioniků. Na podzimní termín se posune také Sympozium sportovní medicíny v Dříteči, na jehož organizaci se ČOV podílí a které mělo být 19. až 21. března. S ceremoniály plánovanými na duben zatím ČOV počítá. Pokračují rovněž přípravy na letní olympijské hry v Tokiu.

„Věříme, že současná opatření budou účinná, a proto pokračujeme v přípravě domácích aktivit naplánovaných na duben a další měsíce. Samozřejmě sledujeme vývoj situace, a pokud to bude nutné, přistoupíme i k omezení nebo přesunutí dalších akcí,“ uvedl v tiskové zprávě předseda ČOV Jiří Kejval.



Aktuálně se tak připravuje slavnostní předávání cen fair play za rok 2019, které by se mělo uskutečnit 2. dubna, i ceremoniál s vyhlášením ocenění Trenérka, cvičitelka roku 2019. Ten je naplánovaný na 6. dubna.

Epidemie koronaviru vyvolává pochybnosti také o osudu letních olympijských her v Tokiu, které by měly začít 24. července. Olympijské přípravy se zatím ani v Česku nezastavily. „Mezinárodní olympijský výbor i japonští organizátoři dali jasně najevo, že s žádnou jinou variantou se nepočítá. My máme plnou důvěru v opatření a kroky, které kvůli výskytu koronaviru činí MOV i Japonci ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací i místními úřady a dalšími institucemi,“ řekl Kejval.

V plánu je stále inspekční cesta zástupců ČOV přímo do dějiště her, která by se měla uskutečnit v následujících dnech. „Organizátoři nás v závěru minulého týdne ujistili, že s naplánovanými návštěvami počítají, i když s omezeními danými současnou situací. Máme v programu návštěvu olympijské vesnice, abychom si prohlédli prostory pro tým a mohli připravit prvotřídní servis. Konečně se také podíváme na olympijský stadion, který jsme zatím viděli jen zvenku. A pojedeme také do dějiště cyklistických závodů na Fuji International Speedway a do Izu,“ uvedl sportovní ředitel ČOV a šéf české výpravy Martin Doktor. Uvědomuje si, že za současné situace může být cesta na poslední chvíli zrušena.