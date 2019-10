Čtvrtfinále MS je tu. Postoupí Japonsko na MS přes favorizovanou Jižní Afriku? A vrátí Anglie Austrálii potupnou prohru?

PRAHA Jonathan Sexton, irská útoková spojka, jako jediný nastoupil do týmového autobusu, nechal se odvést na stadion v Tokiu a na hřišti v předvečer souboje proti Novému Zélandu sám trénoval kopy. Ragbyové mistrovství světa v Japonsku po čtyřech týdnech dospělo do čtvrtfinále.

O pohár Webba Ellise už bojuje jen osm mužstev. Osm nejlepších mužstev planety.

Trenéři už neexperimentují se složením základních sestav jako před některými zápasy ve skupinách s outsidery. Není prostor na omyly, každá chyba může být tou zásadní, kvůli které pro tým turnaj skončí.

„Na světových pohárech nejde o to, kdo předvede brilantní ragby. Ale jde o to, které týmy se dokážou vypořádat s intenzitou a tvrdě pracovat. To vyhrává mistrovství světa,“ prohlásil Eddie Jones, australský kouč Anglie.

Právě jeho mužstvo proti jeho krajanům program play off otevře. Hrají se dvě utkání v sobotu, dvě v neděli. Semifinále je na programu příští víkend.

Anglie - Austrálie

sobota 9.15 českého času, Oita

Když se oba týmy utkaly naposled, Anglie protivníka loni v listopadu v Londýně zničila 37:18. Z padesáti vzájemných zápasů jich Austrálie vyhrála polovinu, Anglie o jeden méně, zbývající duel skonči remízou.

„Čtvrtfinále ukáže, jak daleko Jonesův tým za čtyři roky došel,“ připomínají zahraniční média.

Eddie Jones převzal národní mužstvo Anglie po jeho krachu na domácím mistrovství světa 2015. A zdá se, že ho na vrcholný turnaj rozhodně připravil líp než jeho předchůdce.

Je to pro něj pikantní souboj. Jde sebrat naději svým krajanům a nejspíš ukončit angažmá bývalého týmového kolegy Michaela Cheiky, s nímž kdysi působil v Randwicku.

Owen Farrell bezpečně proměňuje jeden z trestných kopů Anglie.

Jones je jedním z nejuznávanějších ragbyových trenérů světa. V roce 2003 dovedl Austrálii do finále, kde prohrál s Anglií památným kopem legendárního Jonny Wikinsona v prodloužení.



O čtyři roky později byl v realizačním týmu Jižní Afriky, která ve Francii dobyla titul.

V roce 2015 vedl Japonsko, které se postaralo o jednu z největších sportovních senzací všech dob, když ve skupině zdolalo výběr JAR.

Jak v případě remízy? Pokud zápas play off skončí remízou, po pětiminutové přestávce následuje prodloužení dvakrát deset minut. Pokud ani to nerozhodne, následuje další prodloužení na deset minut jako náhlá smrt. Zápas končí v případě, když jeden z týmů skóruje. A když ani náhlá smrt nerozhodne, následují kopy na bránu. Z každého týmu se jich zúčastní pět hráčů, každý má jeden pokus z jednoho ze tří míst na hřišti ve vzdálenosti dvaadvacet metrů od brankové čáry. Dva kopy proti bráně, dva kopy z levé strany a jeden kop z pravé. Když ani to vítěze neurčí, kope se po jednom z každého týmu do rozhodnutí.



Pro čtvrtfinále proti Austrálii udělal v sestavě velmi diskutované rozhodnutí, když z ní vynechal útokovou spojku George Forda. Na pozici číslo deset se z tříčtvrtky posunul přece jen mnohem statnější kapitán Owen Farrell.

„S Georgem jsme mluvil a byl evidentně zklamaný. Ale svou úlohu v týmu zná. Má v něm důležitou roli jako každý z třiadvaceti nominovaných k zápasu,“ zdůraznil Jones.

Složení anglické sestavy se řeší hodně, ale to je nic proti tomu, jak se probírá ta austrálská. Kouč Cheika dělá nepředvídatelné tahy.

Například devatenáctiletého Jordana Petaiu nasadil na pozici vnější tříčtvrtky, přitom ve skupině hrál na křídle. Na místa spojek vybral Willa Geniu a Christiana Lealiifana.

A právě na to reagoval složením útočné řady anglický kouč Jones. Do teenagera Petaii (190 cm a 98 kg) budou narážet drsňáci Manu Tuilagi (185 cm a 114 kg) a Henry Slade (191 cm a 96 kg).

Petaiovi bude v den zápasu 19 let a 218 dní a stane se druhým nejmladším ragbistou, který kdy nastoupí v play off mistrovství světa. Jen velšský křídelník George North byl v roce 2011 ve čtvrtfinále proti Irsku o 41 dnů mladší.

Na křídlo se vrací Reece Hodge, který tři týdny pykal za faul.

Nový Zéland - Irsko

sobota 12.15 českého času, Tokio

Jestli je někdo schopen vyřadit Nový Zéland, tak právě Irové. Ale jsou v takové formě, aby zopakovali vítězství z loňského listopadu v Dublinu?

„Zápas slibuje fascinující podívanou,“ předpovídá oficiální web turnaje.

Nový Zéland a Irsko proti sobě na mistrovství světa narazí poprvé od roku 1995. Tenkrát své první dvě pětky na šampionátu položil novozélandský legendární křídelník Jonah Lomu...

V historii sehrála mužstva 28 vzájemných zápasů, Irové vyhrál sice jen dvakrát, ale obě vítězství byla z posledních tří duelů.

Novozélandský fanoušek mohl být spokojený.

„Víme o hrozbě, kterou Irsko představuje. Ale pokud se dobře připravíme a podáme svůj tradiční výkon, tak bude těžké nás zastavit,“ říká útočník Sonny Bill Williams, jenž začne na lavičce.



Otázkou je i forma All Blacks. Měsíc uplynul od jejich těžkého úvodního utkání na turnaji proti Jihoafričanům, pak v tréninkovém tempu lehce přemohli Kanadu a Namibii. Zápas s Itálii, který by je mohl prověřit, byl kvůli tajfunu zrušen.

Do čtvrtfinále se tak posunuli bez boje, v případě neočekávané porážky s Itálii by byli vyřazeni.

Trenér světových šampionů z posledních dvou turnajů Steve Hansen si tak nemohl zkusit, co snese Brodie Retallick, klíčový hráč roje. Kvůli zranění hrál za posledních dvanáct týdnů jen třicet minut proti Namibii.

Spoléhat tak bude především na zadáka Beaudena Barretta, nejlepší hráče světa. Beauden Barrett je ragbyový Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo. Jeho bratři druhořadník Scott a útočník Jordie jsou na lavičce.

Na útokové spojce nastupuje Richie Mo´unga, který má nejlepší statistiky ze všech hráčů na pozici číslo deset. A proti němu Sexton, režisér irské hry.

Den před zápasem šel jako jediný z týmu trénovat na hlavní stadion. „Měl jsem pro sebe autobus i hřiště. Sice to bylo trochu divné, ale já nechci před velkým zápasem měnit své zvyky,“ řekl Sexton.

Irové mají nejlepší obranu na turnaji, tvrdý, silný, urputný roj. Ale stejně není tak úplně jasné, co od nich čekat. Ve skupině si snadno poradili se Skotskem i Samou, ale podlehli Japonsku, které však hraje v mimořádné formě.

Wales - Francie

neděle 9.15, Oita

Evropské čtvrtfinále, ve kterém je velkým favoritem Wales. Francouzi však mnohokrát v minulosti ukázali, že rozpačité výkony ze základní skupiny jsou schopní ve vyřazovacích bojích vytáhnout do úplně jiných dimenzí.

Zvládli klíčový duel s Argentinou, rovněž o dva body porazili Tongu a s Anglií kvůli tajfunu Hagibis nehráli.

Pro trenéra Jacquese Brunela je důležité, že pro čtvrtfinále má k dispozici uzdravenou mlýnovou spojku Duponta a křídelníka Penauda.

Dan Biggar se prodírá gruzínskou obranou.

Zraněné klíčové postavy počítal také jeho velšský protějšek Warren Gatland. I on mohl novinářům povědět dobrou zprávu, že útokovka Biggar, tříčtvrtka Jonathan Davies a křídlo North nastoupí.



„Jako tým jsme skutečně šťastní,“ řekl novozélandský kouč Walesu.

Wales vyhrál skupinu před Austrálií, kterou porazil stejně jako Fidži, Gruzii a Uruguay. Už před šampionátem byl v očích odborníků hodně vysoko. Jde o to, jestli předpoklady i ambice naplní.

„Je to jen další ragbyový zápas, ale samozřejmě víme, jak je důležitý,“ podotkl Gatland. „Nechceme tady končit už po čtvrtfinále. Stát se může cokoli, zvlášť v play off mistrovství světa. Ale jestliže jsi dostatečně dobrý, tak vyhraješ.“

Japonsko - Jižní Afrika

neděle 12.15, Tokio

Nejočekávanější čtvrtfinále. Potvrdí domácí fantastickou formu? Zopakují kousek z posledního šampionátu, kdy Jihoafrickou republiku pětkou ve čtvrté minutě nastavení porazili a způsobili jednu z největších sportovních senzací všech dob (34:32)?

Japonsko je poprvé v play off mistrovství světa, proti stojí dvojnásobní šampioni (1995 a 2007), ragbyová velmoc a jeden z favoritů na zlato.

Jihoafričan RG Snyman sbírá šišku ze vzduchu před Kanaďanem Evanem Olmsteadem

Výkony v zápasech ve skupině dodaly Japoncům velké sebevědomí a soupeři musely nahnat obavy. Zvlášť, když se Jihoafričanům neustále a pro ně otravně připomíná zázrak z Brightonu.

„Jižní Afrika chce na to zapomenout, ale stín ji dohání,“ píše oficiální web turnaje. „I co se zdá nemožné, je skutečně možné. Je to příběh lidí s vytrvalostí, kteří se odvážili uvěřit, a tím srazili nepřekonatelného nepřítele.“



Pokud by Japonci vyhráli, taková senzace by to jako před čtyřmi lety nebyla. Ve skupině vedle Ruska porazili Skotsko, Irsko i Samou. A to po přesvědčivých výkonech.

Dva týdny před šampionátem si to oba týmy rozdaly v přípravě, Japonci jasně prohráli 7:41.

„Upřímně řečeno, pro nás bylo důležité smazat zápas z Brightonu. Aby se na něj už zapomnělo. Máme to jedna jedna, čtyři roky starý zápas je minulostí a v neděli se uvidí,“ říká jihoafrický kouč Rassie Erasmus.

„Neřekl bych, že to máme všichni v hlavách, ale samozřejmě víme, že se to stalo,“ připustil jihoafrický útočník Cheslin Kolbe.



Čtyři roky starý vzájemný souboj v Angli pamatuje sedm spoluhráčů ze současného kádru. Japonci mají osm pamětníků.

„Je to úplně jiná situace. Nikdo nečeká, že zase vyhrajeme. Ale my si věříme,“ řekl japonský druhořadník Luke Thompson.