Daviscupový tým porazil v Poháru přátelství Slováky, dařilo se i tenistkám

Praha Čeští tenisté mají nad Slovenskem navrch v souboji o Pohár přátelství. Na antuce pražské Sparty vyhráli muži duel daviscupových týmů 3:2 na zápasy a fedcupový výběr poslala v Bratislavě na tvrdém povrchu do vedení 2:1 Markéta Vondroušová. České týmy vyhrají i zápasy obou kategorií do 14 let a výrazný náskok získaly také dívky do 18 a 16 let.

V projektu obou svazů Spolu pro budoucnost na rozehrání po koronavirové pauze se o víkendu utkává deset týmů - daviscupové a fedcupové výběry a týmy nadějí do 14, 16, 18 a 23 let. Hraje se na dvorcích v Praze, Říčanech a Bratislavě. Triumf daviscupového týmu zajistili Zdeněk Kolář, který zdolal hladce 6:0, 6:2 Andreje Martina, a Jonáš Forejtek. Ten přidal vítězný třetí bod výhrou nad Filipem Horanským dvakrát 6:4. Slováci už jen korigovali v závěrečné čtyřhře. V sobotu získal bod Jiří Veselý a neuspěl Lukáš Rosol, dnes poslal kapitán Jaroslav Navrátil na dvorec další hráče. Kolář se odvděčil za šanci skvělým výkonem, výborně returnoval a proměnil za hodinu hry čtvrtý mečbol. „Cítil jsem se výborně, snažil jsem se tvořit hru a to se mi podařilo,“ řekl Kolář v České televizi. Loňský vítěz dvouhry juniorů na US Open Forejtek v obou setech duelu s Horanským získal třikrát soupeřovo podání. „Jsem rád, že jsme měli šanci si zahrát. Je to dobrá zkušenost a ještě jsme vyhráli,“ řekl Forejtek.

Světová osmnáctka Vondroušová si v bratislavském Národním tenisovém centru poradila s Viktórií Kužmovou 6:3, 6:4. „Je super, že se tahle akce koná,“ řekla loňská finalistka Roland Garros Vondroušová. Třetí bod zkusí vybojovat Tere