Dohraje se NBA v Disneyho světě? Domluvy vrcholí, v komplexu by hráči zápasili i trénovali

Orlando Brzy to bude čtvrt roku, co se naposledy hrál zápas NBA. Spousta prestižních lig po celém světě sezony ukončila, další jako třeba německá Bundesliga či česká nejvyšší soutěž fotbalistů se pomalu rozjíždí bez diváků v ochozech. V zámoří koronavirová krize nejvíce postihla kromě hokejové NHL také basketbalisty, jejichž ligové ročníky měly právě v těchto týdnech vrcholit. Šéfové soutěží neustále hledají skulinku, jak zachránit už téměř ztracenou sezónu a zabránit dalším finančním ztrátám; teď to vypadá, že s prvním vážným návrhem přišel basketbal.

V posledních dnech se kolem možného pokračování NBA vyrojila řada spekulací, až se v sobotu oficiálně vyjádřil tiskový mluvčí soutěže Mike Bass. „NBA ve spolupráci s hráčskou asociací jedná se společností Walta Disneyho o restartování soutěže na konci července v komplexu Disney’s ESPN Wide World of Sports Complex na Floridě. Šlo by o jediný areál, v jehož rámci by se odehrály zápasy, tréninky a bylo by zajištěno také ubytování všech zúčastněných,“ předkládá Bass. „Naší prioritou zůstává zdraví a bezpečnost všech, proto zároveň spolupracujeme se zdravotnickými experty na kompletním zajištění.“



Jednáním určitě pomáhá také fakt, že společnost Walt Disney vlastní televizi ESPN, která je jedním z hlavních televizních partnerů NBA. Komplex je součástí obřího zábavního objektu Walt Disney World Resort v Orlandu, kde jsou běžně v provozu atrakce pro tisíce zákazníků. Jen sportovní sekce má přes 90 hektarů a obsahuje kromě tří hal také osm baseballových hřišť, atletickou dráhu či deset tenisových kurtů. Hrají se zde třeba vysokoškolské turnaje a pořádají se kulturní akce.

„Každý tým NBA má svého zástupce na jednáních, která probíhají na Skypu. Jednalo se o více místech, ale teď to nejvíc vypadá na Orlando. Doufám, že brzy budeme vědět přesné info a můžeme se na to začít připravovat,“ řekl v online rozhovoru křídelník Lakers Danny Green.

Právě jeho tým má velkou motivaci pokračovat, v době přerušení soutěže byl tým z Los Angeles na prvním místě v Západní konferenci.

Na začátku června by mělo dojít k dalšímu oficiálnímu prohlášení NBA včetně hracího formátu, nad kterým rovněž zatím visí otazník. „Uvidíme, jak to celé dopadne. Můžou vzít nejlepších osm týmů, nebo bude nějaké předkolo play off. Zatím ani nevíme, jestli bude možnost sehrát nějaké přípravné zápasy,“ pokračuje Green.

Právě nad formátem se kromě bezpečnostních opatření hodně diskutuje, v době přerušení soutěže totiž zbývalo odehrát všem týmům přibližně 15 zápasů a celky těsně za hranicí postupu do play off stále věřily, že si vyřazovací boje zahrají. Teď by mohly o takovou šanci přijít. Jiní experti zase kritizují neregulérnost a hlavně kvalitu dohrávaných zápasů, které budou bez přítomných diváků postrádat ten správný náboj.

„Hráči nemohli dva měsíce trénovat, někteří ani nemají doma koš. Navíc nebude zřejmě čas odehrát přípravné zápasy, takže to bude vypadat šíleně. Mám z toho spíš strach,“ napsal na Twitter třeba renomovaný novinář Bill Simmons z webu The Ringer.

Není ani zatím jasné, jak by se pokračovalo v případě, že by se u některého z hráčů objevil pozitivní test na koronavirus, nebo jestli hráči budou moci vzít do resortu některé z členů rodiny.

„Každý den se jednání posouvají dál, ale stejně nevíme, kdy dojde k definitivnímu rozhodnutí. Možná bude čas dohrát základní část nebo přípravné zápasy, možná budeme muset rovnou do play off,“ dodal Green.