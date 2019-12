Fernando Alonso není primadona. Působí na mě jako prima chlap, říká český fotograf na Dakaru Chytka

PRAHA Zpráva o tom, že Fernando Alonso (38) pojede slavnou Rallye Dakar, obletěla celý svět. A považte: Výkony dvojnásobného mistra světa formule 1 bude v Saudské Arábii nejdetailněji sledovat Čech Marian Chytka (30).

Rodák ze Vsetína je totiž fotografem stáje Toyota, za kterou legendární španělský pilot závodí.

„Měl jsem ho možnost lépe poznat při testování v Polsku. Působil na mě jako prima chlap a neskutečný profík. O cokoliv jsem ho požádal, to udělal,“ prozradil jeden z nejžádanějších fotografů v motoristické branži.

Mariane, jak vznikla spolupráce s takovou hvězdou?

Pro Toyotu, za kterou Alonso jezdí, už fotím snad tři roky, takže to vzešlo tak nějak automaticky. Bylo moc fajn, pracovat s ním při tom testování v Polsku, kde jsem ho vlastně fotil poprvé. Neměl tam tolik povinností, které normálně mívá, když někde závodí. Bylo vidět, jak si to daleko víc užívá, když kolem něj nestojí tisíc lidí. Působil uvolněně. Snažil se mi vyhovět. Spolupracuje se s ním parádně a je fakt v pohodě.

Bavili jste se spolu třeba i o Dakaru? Říkal vám, proč touží uspět v téhle rallye?

Jednoduše ho to baví. Dakar je pro něj velká výzva a obětuje tomu všechno. Je úžasné sledovat, jak k tomu přistupuje a jak rychle se zlepšuje. Říkal mi třeba, že největší problém je pro něj brzdění. Na asfaltu zastaví na pár metrech přesně tak, jak potřebuje. Ale v nezpevněném terénu, když dupne na brzdu, tak auto letí dál. Na tom v poslední době nejvíc pracoval. Objevil se na závodech v Maroku a taky v Saudské Arábii, kde dokonce dojel na výborném třetím místě. Snaží se teď najezdit co nejvíce kilometrů, aby se s autem sžil.

Co udělá s Dakarem účast tak slavného sportovce?

Dakar má sám o sobě velkou mediální hodnotu, ale Alonso to posunul určitě ještě dál. Bylo to vidět například ve zmíněném Maroku. Poté co se objevila informace, že pojede Alonso, akreditovalo se najednou dalších 25 novinářů. Předpokládám, že to samé, respektive ještě větším měřítku bude i na Dakaru. Taky v Toyotě měla informace o tom, že Alonso bude v týmu, větší ohlas a hodnotu, než že v letošním roce Toyota poprvé Rallye Dakar vyhrála.

Toyota Fernanda Alonsa.

Vám je třicet let a čeká vás už devátý Dakar. Jak jste se vlastně k focení dostal?

Začal jsem s tím někdy ve třeťáku na právech. Fotil jsem občas při závodech bráchu. Nejdřív mě to vlastně ani moc nebavilo, ale káply z toho občas nějaké peníze, takže jsem tomu pár víkendů obětoval. Zlomilo se to až v roce 2010, kdy jsem právě s bráchou poprvé vyrazil na Dakar. Tam mě to pohltilo a postupně se to rozjelo do něčeho, v co jsem asi nikdy ani nedoufal. Focení se stalo mým životem.

Po 11 letech v Jižní Americe se Dakar poprvé koná v Saudské Arábii. Co na to říkáte?

Já to beru jako vítanou změnu. Bude to zase úplně něco jiného. Organizátoři vybrali zajímavé místo nejen pro závodníky, ale i pro fotografy. Je tam velmi rozmanitý terén, bude to pestré. A hlavně neokoukané. Pro veřejnost byla ta země otevřena teprve před dvěma měsíci. Nyní už můžete získat turistické vízum a vyrazit se tam podívat, což dříve nešlo. V tomhle směru to bude nové pro každého. Těším se na to.

Největší české naděje na Dakaru 2020 Automobily: Martin Prokop a Martin Kolomý (oba Ford/MP-Sports). Čtyřkolky: Zdeněk Tůma (Yamaha/Barth Racing Team), Tomáš Kubiena (Ibos/Orion – Moto Racing Group). Kamiony: Aleš Loprais (Praga/Instaforex Loprais Team), Martin Macík (Iveco/Big Shock Racing). Motocykly: Milan Engel (KTM/Orion – Moto Racing Group), Jan Brabec (Husqvarna/Big Shock Racing). SxS: Josef Macháček (Can-Am Buggyra/Tatra Buggyra Racing).

Co pro vás Dakar vlastně znamená?

Je to droga, člověk se na něm stane závislý. I pro fotografa je ale neuvěřitelně náročný. Z hlediska mé práce je to jednoznačně nejdůležitější akce za celý rok. Vše k tomu směřuji. Je to strašně moc zodpovědnosti vůči klientům, kterých je zase víc, než jsem chtěl. A to jsem jich takových patnáct odmítl. Už bych to ale nebyl schopný pokrýt. Můj tým bude mít nejspíš šest lidí, jedeme dvě auta. Můj brácha je tentokrát spolujezdcem Martina Prokopa, což je další změna.

Jak vnímáte bezpečnostní rizika? V půlce září ohromily saudskoarabské rafinerie rakety vypuštěné z dronů? Nemáte před cestou obavy?

Člověk to vnímá. Dakar je samozřejmě pro teroristy určitě zajímavý cíl, je tam hodně lidí pohromadě. Ale ty útoky na rafinerie byly podle mě trochu o něčem jiném, než že by někdo chtěl útočit na “turisty”. Taky si říkám, že Saudská Arábie si je vědoma toho, kolik lidí tam pozvala, že bude pod drobnohledem, a že se bude snažit, aby se tam nic nestalo.

Marian Chytka

Co všechno vlastně fotograf potřebuje na tak dlouhý závod?

Je toho hodně. Osobně si beru čtyři foťáky a šest objektivů. Dohromady ta výbava stojí kolem jednoho milionu. Poprvé budu fotit Dakar s Nikonem, takže to bude také velká změna. Plus ještě řeším, jakým způsobem to vyřeším s dronem. Po těch útocích na rafinerie, by mohli být na používání dronů náchylnější, ale uvidíme. Krom toho všeho tam budu mít k dispozici taky své auto, Toyotu Land Cruiser 80.

Kolik fotek za Dakar uděláte?

„Myslím, že celý tým udělal za poslední Dakar v Peru přes sto tisíc fotek. Denně jsem procházel asi osm tisíc fotek. Ve finále to bylo přibližně pět tisíc upravených snímků. Podobné to bude i tentokrát. Čeká nás tam všechny zase dřina, ale to mě na tom baví. Pro dobrou fotku bych udělal téměř vše.“