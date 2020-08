Instagram jí vydělává víc než UFC, teď jde bojovnice za novou výzvou. Nejsem jen hezká tvářička, varuje

New York Dnes již bývalá bojovnice UFC Paige VanZantová (8-5) je novou a jednou z nejvýraznějších posil ligy „holých kloubů“ – Bare Knuckle Championship (BKFC).

Mike Tyson se na miliony zlákat nenechal. Shannon Briggs stále vyčkává (hlavně to ale způsobila jarní pandemie koronaviru), tak ulovil David Feldman jiné zajímavé jméno. Hodně zajímavé jméno.

Šestadvacetiletou Paige VanZantovou, krásku světa MMA s hodně pohnutým osudem a divokými fotkami a videi na sociálních sítích. Krásku, která se nebála relativně nedávno přiznat, že ji právě Instagram, kde má přes 2,6 milionů sledujících, vydělává více než smlouva ve slavné UFC.

Tam prohrála naposledy v červenci na „bojovém ostrově“ v Abú Dhabí, když se nechala nachytat na armbar od Amandy Ribasové. Tím ji vypršela její smlouva, kterou ani jedna strana neměla příliš zájem prodloužit.

„Je to úžasná smlouva, obrovská příležitost,“ řekla VanZantová pro ESPN krátce poté, co se s novinkou podělila na sítích se svými fanoušky a pak k podpisu smlouvy spustila také živé vysílání na Instagramu.

„Cítím, že to pro mě není krok zpět. Je to jen přesun trochu na stranu k nové příležitosti, nové výzvě, úplně novému sportu. Cítím v sobě novou vášeň, žár,“ pokračovala bojovnice, která opouští UFC s bilancí 5 výher a 4 porážky.

„A hlavně. Mám pocit, že mám v MMA pořád to stigma, že jsem jen hezká tvářička. A tohle je jedinečný způsob, jak ukázat, že to tak není. Tohle je sport, kde mají bojovníci pravděpodobně největší šanci na otevřené rány a jizvy. Ale já podobné výzvy miluji a jsem opravdu šťastná, že mohu předvádět podobný krásný sport,“ přidala jedna z nejsličnějších bojovnic světa.

Bojovnice, která má mimo jiné také prsní implantáty, kvůli čemuž musela podepisovat v UFC revers, totéž se dá čekat u ještě tvrdšího BKFC. Na druhou stranu…

Dle zámořských zdrojů je její čtyřzápasová smlouva podepsána na několik milionů dolarů plus další bonusy z marketingových práv. Přitom ve slavné UFC si za oněch devět duelů vydělala všeho všudy i s penězi navíc 526 tisíc dolarů.

VanZantová, která vedle dalších hvězd v čele s Jonem Jonesem právě na špatné finance v UFC často poukazovala, a která přiznala, že byla v pubertě znásilněna partou více chlapců, nevyloučila následný návrat k MMA. Zda to bude do UFC, to je ale otázkou, Dana White totiž o prodloužení kontraktu s ní nejevil příliš zájem a rodačka ze Sparks v Nevadě hledala uplatnění v jiných ligách.

Žádná ale nepředložila tak lákavé finanční podmínky jako BKFC.

„Mluvila jsem s mnoha promotéry, vlastně jsem ani netušila, že přijde tolik nabídek. Věděla jsem, že mohu podepsat do Bellatoru, nebo ONE Championship, ale byli tady i další. Měla jsem zhruba pět, nebo šest solidních nabídek, ze kterých jsem musela vybrat tu jedinou. A tou nejvhodnější je pro mě nyní také od Bare Knuckle. Zda se někdy ještě do MMA vrátím, je ve hvězdách, nezavrhuji to. Nyní mě ale čeká nová výzva,“ zakončila VanZantová.

První zkouška jejích schopností a odolnosti její „krásné tvářičky“ má přijít v listopadu.