Tichý Ničitel tuzemské scény. Legierski má nový manažerský tým, cílem je Klein a třeba i UFC

PRAHA Určitě jste si toho všimli. Polská kometa scény MMA Mateusz Legierski byl v předchozích dnech v Praze, kde stihl chodit po památkách, podívat se na show Karlose Vémoly a také podepsat nové smlouvy. Manažerské smlouvy.

Má přezdívku „Dynamit“, ale klidně by si mohl říkat „Ničitel“ či „Demolition Man“. Stále teprve čtyřiadvacetiletý Polák Mateusz Legierski, který pochází ze skromných lesnických poměrů, má za sebou čtyři zápasy v česko-slovenské lize OKTAGON MMA (dále jen Oktagon) a všechny opanoval.

A přestože až ten poslední proti Miroslavu Štrbákovi mu zajistil pás šampiona této organizace v lehké váze, možná ještě větší respekt a uznání si získal předchozími demolicemi Michala Konráda a dvojice Ronald Paradeiser – Jakub Bahník.



Rodák z Koniakowa pak stihl během jarní koronavirové pauzy vyzvat snad celou tuzemskou scénu v čele se slovenskou hvězdou Ľudovítem Kleinem, který ale zápasí o váhu níže, aby následně podepsal v květnu kontrakt s domácí organizací KSW. Ta má ale s Oktagonem nadstandardní vztahy, a tak Legierski může dál cílit i na tuzemskou scénu.



„Určitě je pro nás zápas s Kleinem zajímavý, ale bude to podle našich not, ne jeho. Možná teď povyprávěl svůj příběh jistému webu, ale to je jeho verze a pravda, skutečnost je jiná,“ rýpl si do Legierskiho na dálku ve svém pořadu Letem světem spolu-promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

Narážel na slova polského chasníka, který v kariéře z 72 zápasů (dle svých statistik) prohrál pouze tři (vždy s týmovým parťákem na domácí scéně, když spolu nechtěli bojovat a o vítězi si hodili mincí), pro web MMA Shorties.

Ten přišel o pár dní dříve s informací, že Oktagon souboj s Kleinem skutečně Legierskimu nabídl, ale v meziváze a na tři kola. „Je to nesmysl, pokud se ti dva utkají, tak jedině na titul a v pérové váze, což je váha Lajoše Kleina,“ doplnil svůj pohled na věc Novotný.



Pravdou ale je, že svěřenec Michala Mankiewicze, který se věnuje MMA od dětství a od střední školy, kdy se přestěhoval do Těšína, věděl, že se chce stát profíkem, nebyl v české metropoli jen pro to, aby poškádlil vedení organizace, ve které drží šampionský titul.

Byl zde podepsat novou manažerskou smlouvu pro české území (v Polsku jej zastupuje Amadeusz Rybica). „Máme s ním velké plány, je to neskutečný talent, věřím, tohle je pro nás velmi cenné a důležité partnerství a spolupráce,“ řekl pro Lidovky.cz advokát Michal Dittrich, jehož společnost DITTRICH & CO postupně rozšiřuje své portfolio také do světa sportu.

Mateusz Legierski se svým trenérským i manažerským týmem.

Ostatně, dalo se to čekat, když právě on zastupuje v právních záležitostech i další dvě hvězdy Oktagonu – Karlose Vémolu a Michala Martínka. Byť on sám je velkým milovníkem klasického boxu, jemuž se učí u bývalého několikanásobného českého šampiona Dana Táborského.

Že by mohl být mezi profesionály neporažený (6-0) Legierski pro novou manažerskou stáj ternem se možná již brzo ukáže. Oktagon či KSW rozhodně nejsou konečným cílem tohoto dosavadního kata česko-slovenských bijců a pokud by došlo na zápas s Kleinem, dá se bez přehánění říct, že by mohlo jít o souboj, ve kterém si vítěz zajistí šanci jménem UFC…