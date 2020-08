UFC ve strachu o bojovníky. Během galavečera zkolabovali hned dva z nich

Las Vegas Dvě nečekané zdravotní komplikace nabídl dnešní galavečer UFC on ESPN v centru největší MMA ligy světa v Las Vegas. Trevin Giles zkolaboval v zákulisí jen pár minut před zápasem s Kevinem Hollandem, něco podobného se přihodilo také Joanne Calderwoodové, jen s tím rozdílem, že až po duelu s Jenniferm Maiovou. Oba bojovníci by měli být už v pořádku.

Původně mělo být na UFC on ESPN celkem deset duelů, nakonec ale diváci u televizních obrazovek viděli pouze osm.

Už před galavečerem byl zrušen souboj Eda Hermana s Geraldem Meerschaertem, protože druhý jmenovaný neprošel posledním kontrolním testem na covid-19. Což znamenalo stopku pro oba, i když nakonec nemuselo.

Krátce před vstupem do klece totiž v zákulisí zkolaboval Trevin Giles a jeho protivník Kevin Holland byl náhle bez soupeře. Prezident UFC Dana White následně na tiskovce uvedl, že chtěli dát dohromady právě Hermana a Hollanda (měl bojovat ve váze střední, aby toho nebylo málo, Giles před rokem prohrál s Meerschaertem), ale nedovolily to okolnosti. Bijec přezdívaný „Short Fuse“ totiž už během soboty opustil bublinu v UFC Apex.

„Holland by do toho zápasu šel, za což mu patří velký obdiv, stejně jako za to, jak se choval celý týden. Jsem nadšený z toho, že ho vidím zpět mezi námi,“ přidal White s tím, že by sedmadvacetiletý rodák z Fort Worth mohl bojovat už příští víkend na další akcI UFC.

Jeho taktéž sedmadvacetiletý plánovaný protivník pro tento galavečer je dle svého manažera Orena Hodaka v pořádku, z preventivních důvodů ale byl převezen do nemocnice, kde měl zůstat přes noc na pozorování. Podobný scénář napsala také Joanne Calderwoodová.

Ta v posledním předzápase prohrála na armbar v závěru prvního kola se zkušenou Brazilkou Jennifer Maiovou, aby následně omdlela v šatně. Paradoxně ve chvíli, kdy měla za sebou pozápasovou zdravotní prohlídku. Naštěstí u ní byl její snoubenec a trenér v jedné osobě John Wood, který ji uložil na podlahu, zavolal lékaře a doprovodil svoji nastávající ženu do špitálu.

Dle jejího manažera Dannyho Rubensteina i zde nešlo o nic vážného, zápasnici se v určitou chvíli výrazně snížila práce srdce. Také třiatřicetiletou rodačku ze skotského Glasgow čekají v nemocnici několikerá vyšetření.

V hlavním zápase akce zkušený Derek Brunson knockoutoval ve třetím kole Edmena Šachbazjana a ukončil tak jeho jedenáctizápasovou šňůru neporazitelnosti od vstupu mezi profesionály v únoru 2017. Pro šestatřicetiletého Brunsona, který jako jeden z mála bojovníků v UFC nemá žádnou oficiální přezdívku, šlo o 21. vítězství v 28. zápase, v UFC pak má na kontě 17 duelů (12 výher – 5 porážek).