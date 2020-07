O sedmnáct let později. Legenda Jones: Budu stát proti velkému Miku Tysonovi, plním si sen

Praha Ve čtvrtek vybuchla ta největší možná boxerská bomba. Legendární těžká váha Mike Tyson se skutečně vrací do ringu. Na exhibici. 12. září vyzve neméně slavného Roye Jonese Jr. Jen sport za tímto soubojem nehledejte.

Píše se rok 2002. John Ruiz remízou s Evanderem Holyfieldem uhájil pás mistra světa organizace WBA a vyhlíží další soupeře, Roy Jones Jr. demoluje v polotěžké váze jednoho soupeře za druhým.



Stárnoucí Mike Tyson si domlouvá svoji poslední velkou bitvu kariéry s Britem Lennoxem Lewisem.

Z ní si odnáší garantovaných 17,5 milionu dolarů, díky prodeji televizních práv si ale přišel na dvojnásobek. Co na tom, že dostal osmikolovou nakládačku.

Údajně ale mělo být složení tohoto zápasu trochu jiné.

„Že jsem odmítl nabídku 40 milionů dolarů za zápas s Tysonem? Nesmysl, proč bych to sakra dělal?“ kroutil před pár týdny hlavou při jednom z rozhovorů dnes jednapadesátiletý Jones.



Ten si nakonec mezi obry skutečně odskočil, v březnu 2003 vyškolil zmíněného Ruize a stal se prvním (a dosud se na tom nic nezměnilo) boxerem, který se stal světovým šampionem ve střední i těžké váze.

„Vždycky jsem chtěl bojovat s Mikem Tysonem,“ přidal po čtvrtečním oznámení jejich zářijové exhibice na obřím otevřeném Dignity Healt Sports v kalifornském Carsonu.

Zpětně je jasné, že vše bylo skutečně připravené už několik týdnů, během kterých fanoušci marně čekali na návrat obávaného „Zvířete“ a možná někteří ztráceli naději, jiní si řekli, že jednoduše dostal „dědek“ rozum.

Kalifornská sportovní komise (CSAC) totiž ve středu oznámila, že se v jejím státu mohou konat akce v boxu a MMA. Výkonný ředitel CSAC Andy Foster pro Boxingscene.com uvedl, že s oběma měl několik videohovorů, ve kterých vše probírali.

Mimo jiné také pravidla. Zatímco Tyson pro ESPN uvedl, že čeká ochranu hlavy, Foster a Jones informovali o tom, že se bude boxovat bez helem, klasická tříminutová kola, kterých by mělo být osm. Jen rukavice budou o něco větší, ale jen o trochu, místo 10oz budou mít oba na rukou 12oz.

A budou chybět bodoví rozhodčí stejně jako diváci (zatím), byť jde o akci pod otevřeným nebem.

„Myslím, že Tyson vyhraje před limitem,“ shodli se v pátek na tiskové konferenci k českému profesionálnímu šlágru manažer a bývalý boxer Ladislav Kutil, stejně jako jeho hlavní aktéři Václav Pejsar a Vasil Ducár.

„Neumím bojovat jinak než sešlápnout pedál. Nevím, jestli je s tím Roy smířený a jestli ví, do čeho vlastně jde,“ zaznělo od Tysona při povídání s Maxem Kellermanem z ESPN, když se ho zeptal, zda půjde po knockoutu.

„Pokusím se vyhrát a vím, že on se mě pokusí sundat. Je jako lev, ale já jsem gepardem. Musím udělat cokoliv, abych vyhrál,“ reagoval pro The Athletic Jones.

„Přizabije ho,“ přidal Jeff Fenech, který vedl Tysona při jeho posledních profesionálních zápasech, které prohrál.

„Chtěl jsem od nich ujištění, že rozumí slovu exhibice. Že se budou šetřit, jsou zhruba stejně staří, nemůžeme veřejnost balamutit, že jde o regulérní zápas,“ zaznělo ale zároveň od Fostera.

Mimochodem, minimálně nyní se nechala obalamutit i boxerská encyklopedie BoxRec.com, která duel vyvěsila jako oficiální profesionální střetnutí.

„Neřeším peníze ani nic jiného. Jdu si splnit sen, boxovat s velkým Mikem Tysonem,“ uzavírá diskuse Jones. Co na tom, že před sedmnácti lety to byl on, kdo vládl dle expertů boxerskému světu.