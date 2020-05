VIDEO: Spojení legend. Holyfield trénuje s Kličkem a Tarverem, Tyson chystá velké oznámení

NEW YORK/PRAHA Očekávání fanoušků rostou každým dnem i hodinou. Americké legendy Evander Holyfield a Mike Tyson totiž směřují k velkému prohlášení. Bude to završení trilogie v exhibici s charitativním podtextem?

Ty dva spojuje mnohé, více, než vlastně většina světa vnímá. Nejde jen o dva kousance při jejich slavné odvetě z roku 1997, kdy dnes třiapadesátiletý Mike Tyson svému o čtyři roky staršímu Evanderu Holyfieldovi ukousl kus ušního boltce.

Oba se znají od první poloviny 80. let, byli kamarádi, podporovali se. Konflikt v ringu na pár let jejich vztahy uzemnil, nyní jsou ale opět přátelé. Krátce před vypuknutím koronavirové krize se oba setkali na galavečeru Tyson Fury vs. Deontay Wilder 2. „Co jsme si řekli s Evanderem a Lennoxem (Lewisem)? Nic,“ usmíval se před pár týdny při jednom z rozhovorů nejmladší šampion těžké váhy historie.



Opravdu tomu tak ale bylo?Tyson krátce po tomto povídání oznámil, že se chce vrátit kvůli pomoci „ztraceným existencím jako byl on“ a těm, které zasáhla koronavirová krize, následně uchvátil fantastickou fyzickou formou. O víkendu navíc pronesl: „Cítím se lépe než kdykoliv v životě. Bůh byl ke mně milosrdný. Hodlám v tomto pokračovat, vždyť já teď vážím lehce přes metrák.“

Jen pro informaci: Tyson v dobách své největší slávy boxoval s vahou mezi 97 a 101 kily, v závěru kariéry pak (například s Lewisem) pak vážil kolem 106 kilogramů, po jejím skončení pak výrazně přibral, aby se pak u něj opakovaně projevoval určitý jo-jo efekt.

Formě a váze, kterou má nyní, se ale v posledních patnácti letech ani nepřiblížil. „Vezmu si ty peníze, které se mi nabízejí. Ale ne pro sebe, chci pomoct těm, kteří to potřebují. Já se ze svých závislostí dostal, nyní je řada pomoct dalším,“ přidal ve zmíněném povídání muž, který se stal mimo jiné po čtyřicítce veganem.

„Na mém seznamu je spousta lidí. Poslouchej, až uslyšíte ten seznam, spadne vám brada. Nebudete věřit tomu, kdo všechno se mnou chce boxovat. V dalším týdnu bychom měli podepsat smlouvu,“ zakončila legenda rozhovor, kterým opětovně navnadila fanoušky.



Zvláště, když ve stejnou dobu zveřejnil tréninková videa také Holyfield. Ten jimi navázal na předchozí fotku Vladimira Klička s jejich přátelským gestem. Ta nevznikla náhodou. Dlouholetý král těžké váhy totiž pomáhá „The Real Deal“ s jeho přípravou na návrat.

Aby toho nebylo málo, jedním z jeho boxerských trenérů je další legenda – Antonio Tarver, muž, který má za sebou souboj s filmovým Rockym a hlavně trilogii s Royem Jonesem Jr., kterého rok a půl před natáčením knockoutoval ve druhém kole a šokoval tak celý boxerský svět.

„S každým dnem se cítím silnější a silnější. Těším se, až letos vstoupím do ringu,“ napsal následně Holyfield na svůj Twitter pod video, které jeho slova potvrzuje. Oproti tomu prvnímu, starému necelé dva týdny, vypadá (boxersky) daleko lépe. „Real Deal je zpět zlato,“ přidává jeho trenér, který letos oslaví pro změnu 52. narozeniny a který ještě pár let zpět snil o střetu právě s Kličkem.



Nyní spolupracují. Povedou společně Holyfielda do exhibičního střetu s Tysonem?