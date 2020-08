Když jste rasista a ani o tom nevíte. Expert dostal padáka za vysvětlování historie boxu černochovi

PRAHA Boxerský analytik televize Showtime Boxing Paulie Malignaggi byl včera propuštěn za rasistické komentáře. Otázkou je: řekl opravdu něco, kvůli čemu měl být vyhozen? Byly jeho projevy rasistické?

Čím se bývalý světový šampion lehké velterové a velterové váhy provinil? Ve vysílání IFL TV reagoval na nedávné komentáře Devina Haneyho (24-0, 15 KO), který letos v dubnu pronesl, že „se nikdy nenechá porazit bílým boxerem“. Samo o sobě jsou tato slova lehce kontroverzní, ovšem ne v dnešní době.

„Myslím, že pravděpodobně nemluví o Vasylu Lomačenkovi, ale spíše měl na mysli Luka Campbella, o kterém si myslím, že je pro Haneyho schůdnějším soupeřem,“ zaznělo z úst Malignaggiho.



Ukrajinec je současným králem lehké váhy, ve které se pohybuje regulérní šampion WBC Haney, a je také tzv. „Franchise šampionem“ této organizace, což mu zaručuje, že nemusí svůj status obhajovat. Také proto Haneyho promotéři cílí spíše na zmíněného Campbella, který už s „Lomou“ prohrál a který je stále jedničkou této federace.

„Pokud jste mladý jako on, pravděpodobně ještě říkáte své myšlenky trochu nešťastným způsobem. Není to nic skvělého říkat podobné rasové narážky zejména v roce 2020, když je v celém světě všeobecné napětí kolem tohoto tématu,“ pokáral následně respektovaný expert Showtime Boxing mladého Američana tmavé pleti.

„Box měl vždy určitá období, kdy jedna etnická skupina dominovala nad těmi ostatními, mám pravdu? Před sto lety byli nejlepší bojovníci z Irska. Pak přišli Židé a Italové. Od 70. do 90. let minulého století vládli jednoznačně Afroameričané,“ pokračoval naprosto bez jakéhokoliv rasového podbarvení pouze výčtem faktů.

„A v posledních letech vládnou boxeři z východní Evropy. Myslím, že podobné prohlášení by mohlo být Haneyho velmi nebezpečné,“ přidal muž, který naposledy bojoval pod hlavičkou Bare Knuckle FC – největší to lize „holých kloubů“ –, a loni v červnu těsně prohrál v pěti kolech na body s Rusem Arťomem Lobovem, velkým to kamarádem irské hvězdy UFC Conora McGregora.



Jak se ukázalo, jestli pro někoho byla vyřčená slova nebezpečná, pak pro něj. Majitelé Showtime Boxing – ViacomCBS – jej oficiálně požádala o veřejnou omluvu. Malignaggi ji odmítl, za což následovala okamžitá výpověď.

Co na tom, že devětatřicetiletý Američan neřekl absolutně nic kontroverzního, byť například třicetiletý Julian Williams, ještě loni šampion WBA, IBF a IBO v lehké střední váze, si myslí něco jiného. „Je extrémně ignorantské být naivní a úmyslně necitlivý k lidem, kteří jsou utlačováni, vražděni jen za to, že mají jinou barvu pleti,“ vzkázal mu skrze svůj Twitter ve statusu, pod kterým se ale řada lidí Malignaggiho zastala.

A připomněla i slova Haneyho, na které reagoval. „Řeknu vám jedno. Nikdy mě neporazí bílý kluk. Je mi jedno, že se to jiní bojí říct nahlas. Deset zápas s bělochem? Klidně, ale všech deset vyhraji,“ pronesl tehdy jednadvacetiletý mladík, kterého momentálně v Las Vegas trénuje legendární Floyd Mayweather.

Horlivá slova mladého talentu, která lze pochopit, stejně jako kontext. Ostatně mu je nikdo nevyčítal. Ovšem v tomto kontextu se zbývá zeptat: Co přesně rasistického zaznělo z úst Malignaggiho, který sám pochází z rodiny italských přistěhovalců a prožil dětství v tvrdých ulicích newoyrského Brooklynu?

Mimochodem, zatímco od Showtime dostal momentálně jeden z nejrespektovanějších expertů z řad bývalých boxerů padáka, pro britskou televizi Sky Sports bude pracovat i nadále...