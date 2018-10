Kornfeilovi se v Japonsku nedařilo, v neděli pojede ze šesté řady

Motegi (Japonsko) Motocyklista Jakub Kornfeil obsadil v kvalifikaci Velké ceny Japonska 16. místo a do nedělního závodu Moto3 odstartuje z šesté řady. Český jezdec nenavázal na okruhu v Motegi na vydařené páteční tréninky, v nichž byl nejrychlejší. Karel Abraham skončil v kvalifikaci královské třídy MotoGP osmnáctý.

Kornfeilovi nevyšel ani dnešní volný trénink, v němž byl devatenáctý, a v následné kvalifikaci ztratil na nejrychlejšího Argentince Gabriela Rodriga téměř osm desetin sekundy. Přední startovní řadu doplní Brit John McPhee a Kornfeilův týmový kolega Marco Bezzecchi z Itálie, španělský lídr šampionátu Jorge Martín byl čtvrtý.

„V kvalifikaci jsem se necítil tak dobře jako v tréninku. Pak jsem v jednom kole vysadil a zatáčku číslo devět jsem místo jedničky jel na dvojku a trošku mimo stopu. Přidal jsem plyn a dostal nečekaný highsider,“ popsal Kornfeil na facebooku potíže v kvalifikaci.

Po rychlé opravě motorky v boxech se ještě v závěru snažil čas vylepšit. „Měl jsem před sebou Nakarina a to mě trošku zpomalilo. Pak těsně přede mnou spadl také Vietti. Možná to mohlo být o pár desetin lepší, ale co se dá dělat,“ dodal.

Kvalifikaci MotoGP ovládl Ital Andrea Dovizioso, který se v šestnáctém z 19 závodů MS bude v Japonsku snažit ještě oddálit opětovnou korunovaci Marca Márqueze ze Španělska. Ten po šestém místě odstartuje z druhé řady.