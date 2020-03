Koronavirus zaútočil na český sport. Co je v ohrožení a které ligy běží dál?

Praha Bezpečnostní rada státu včera zakázala pořádání všech sportovních akcí nad sto diváků. Kterých se toto opatření dotkne a jak to vypadá s hokejovým play off či fotbalovou první ligou?

Hromadné rušení akcí či zápasy bez diváků. Vzhledem k šířící se nákaze nového typu koronaviru vydala Bezpečnostní rada státu opatření, které se citelně dotkne i sportu na území ČR.



Situaci sleduje zejména Český svaz ledního hokeje, který má momentálně rozehrané předkolo play off. Na tiskové konferenci, již včera uspořádal, nejdříve předseda svazu Tomáš Král řekl, že se hrát bude a že na stadion může dorazit maximálně sto fanoušků. Podle něj se do toho nepočítají hráči, realizační tým ani novináři.

Ministerstvo vnitra však s daným výkladem nesouhlasilo a opáčilo, že se opatření týká všech. Právě to by mohlo dohrání celého play off ohrozit.

„Dvacet hráčů na každý klub, trenéři, maséři a další lidé kolem týmu, box časoměřičů, čtyři rozhodčí, statistici, ledaři, zdravotní a pořadatelská služba, televize... K té stovce se určitě budeme v součtu dostávat,“ obává se šéf extraligy Josef Řezníček, že se nepodaří snížit počet potřebného personálu pod hranici sta lidí.

O přesné interpretaci omezení momentálně jedná jak ministerstvo vnitra, tak hokejový svaz. Úterní předkola se zatím tedy odehrála bez fanoušků, je však možné, že se další zápasy zruší či odloží. „Pokud dostaneme oficiální rozhodnutí, že se do toho počítají všichni, hokej v tuto chvíli skončil,“ obává se Král.

Jen tak mimochodem, včera ukončily před play off, případně v průběhu nadstavby sezonu EBEL liga a nejvyšší hokejová soutěž v Německu.

Bude o víkendu fotbal?

Omezení se týká i fotbalu, včetně právě vrcholící první ligy, která má před sebou posledních šest kol základní části a šestikolovou nadstavbu.

Dnešní dohrávka 23. kola mezi Teplicemi a Libercem se odehraje za zavřenými dveřmi, o dalším osudu první ligy bude Ligová fotbalová asociace ještě jednat.

Představa fotbalu bez fanoušků se nelíbí předsedovi představenstva fotbalové Slavie. Ten by raději přerušil ligu úplně.

„Respektuji a podporuji rozhodnutí vlády ČR. Správná cesta. Jednoznačně podporuji přerušení ligy například do 2. dubna, stejně jako v Itálii. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Životy a zdraví nad sport a zábavu. A to i hráčů a organizátorů. Fotbal bez diváků je navíc nesmysl,“ uvedl Jaroslav Tvrdík, který prošel kvůli nedávné návštěvě Číny týdenní karanténou.

Nejde jen o fotbal a hokej, ale také o další sporty, například byly zrušeny všechny běžecké víkendové závody. A stejný osud čeká s největší pravděpodobností i Pražský půlmaraton, na kterém se očekává více než deset tisíc běžců včetně zahraničních.

V Česku už si nezasoutěží ani biatlonisté. Zrušeny byly všechny akce včetně exhibice v Jablonci.

Až do odvolání jsou bez závodů také lyžaři a snowboardisté, v ohrožení jsou domácí šampionáty sjezdařů a běžců.

„S ohledem na to, že aktuální zimní sezona má před sebou poslední tři víkendy, kalkulujeme také s variantou, že se v tomto ročníku už žádné závody na našem území bohužel neuskuteční,“ uvedl prezident lyžařského svazu Lukáš Heřmanský.

Basketbalisté proti vládě

Bez diváků se budou hrát volejbalové, házenkářské i basketbalové soutěže. A uskuteční se také úvodní duel čtvrtfinále Evropské ligy mezi USK a italským Schiem, byť pochopitelně za zavřenými dveřmi. V tomto případě se postavila Mezinárodní basketbalová federace FIBA proti opakovanému doporučení české vlády.

Největší otazník visí nad českými olympioniky, kteří už nyní přicházejí hromadně o kvalifikace na letní hry, které startují na konci července v Tokiu.

Předseda ČOV Jiří Kejval se o její uspořádání nebojí: „Máme plnou důvěru v opatření a kroky, které kvůli výskytu koronaviru činí MOV i Japonci ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací i místními úřady.“

ČOV tak zatím jen přesunul všechny své březnové akce.