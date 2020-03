Klání duchů. Bach sice tvrdí opak, ale bude olympiáda bez diváků?

Praha Je to možnost, nad kterou nikdo nechce uvažovat, začíná však dostávat stále reálnější obrysy: deset tisíc sportovců soupeřících v životních závodech před prázdnými tribunami.

V minulém týdnu se právě kvůli této možnosti špičky světových federací setkaly při konferenčním hovoru se zástupci Světové zdravotnické organizace a rozhovor to nebyl úplně příjemný.



Koronavirus se totiž šíří více a více, a sportovní akce bez diváků se tak stávají realitou.

Nepříjemnou realitou.

Začalo to Světovým pohárem biatlonistů v Novém Městě na Moravě, pokračovalo zákazem vstupu fanoušků na fotbalové stadiony v Itálii, podobné nařízení v úterý vydala i česká vláda. Britská Premier League oficiálně zrušila předzápasové podávání rukou mezi hráči.

Největším otazníkem ve světovém sportovním kalendáři pro rok 2020 však zůstávají olympijské hry v Tokiu, které se nezadržitelně blíží.

Vždyť první sportovci mají bojovat o cenné kovy na nejsledovanější akci roku už 22. července.

„Minulý týden jsme absolvovali konferenční hovor se zástupci sportovních federací a WHO. Přes dvě hodiny se probíraly všechny možnosti – od zrušení olympijských her až po jejich uspořádání bez diváků. Vyloučit nemůžeme žádné rozhodnutí,“ řekl New York Times anonymní zdroj z Mezinárodního olympijského výboru, který se konferenčního hovoru zúčastnil.

Informace, které Světová zdravotnická organizace předala MOV a sportovním federacím, totiž nejsou veřejné.

Hlavní problém? Kvalifikace

„V popisu práce WHO není zakazovat nebo povolovat organizování velkých sportovních událostí. Jen chceme organizátorům poskytnout co nejlepší informace a doporučení, aby sami uskutečnili správné rozhodnutí,“ řekl Tarik Jasarevič, tiskový mluvčí Světové zdravotnické organizace.

Veřejně pak za MOV vystoupil minulou středu prezident MOV Thomas Bach, který potvrdil spolupráci s WHO.

A dodal: „Během dvoudenního intenzivního jednání nepadla v jediné větě slova olympijské hry a zrušení či odložení. Budeme se řídit radami WHO a uvidíme, jak se celá věc vyvine.“

Zatím nikdo však nezveřejnil termín, do kterého je potřeba definitivně o podobě pořádání sportovního svátku rozhodnout. Podle odhadů expertů je zatím nejreálnější varianta olympiády bez diváků, což by pořadatele mohlo stát přibližně 900 milionů dolarů.

Nejde ale jen o samotné olympijské klání, daleko větším problémem jsou kvalifikační turnaje, které se mnohdy měly rozjet v tomto období.

A kterých se obává většina zemí včetně USA, jejichž výprava na poslední hry v Riu de Janeiro čítala kolem 10 tisíc lidí.

„Máme strach o kvalifikace na olympiádu, které jsou teď často posouvány či odloženy na neurčito. Problémy řešíme třeba ve skocích do vody, stolním tenise, baseballu nebo basketbalu 3 × 3. Může to být velký průšvih,“ pronesla šéfka amerického olympijského výboru Susanne Lyonsová.

Při nemožnosti uspořádat závěrečné kvalifikace se zřejmě bude muset nominovat na olympiádu podle dlouhodobých světových žebříčků. Což může vést k odvolávání ke sportovní arbitráži a dalším komplikacím před začátkem tokijských her. V tuto chvíli je jen jasné, že kolem olympiády bude ještě hodně rušno.