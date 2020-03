Tvrdík navrhuje přerušení ligy. Hrát bez diváků je nesmysl, říká předseda Slavie

Praha Před středečním zasedáním výboru Ligové fotbalové asociace, která rozhodne o osudu první a druhé ligy, se ozvala Slavia. Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík přes sociální síť Twitter vzkázal: „Jednoznačně podporuji přerušení ligy například do 2. dubna jako v Itálii. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů.“

Bezpečnostní rada státu v úterý ráno zakázala kvůli hrozbě šíření koronaviru veškeré sportovní, kulturní a jiné hromadné akce nad 100 osob. Je však na jednotlivých svazech, jestli budou soutěže pokračovat bez diváků, či budou zastaveny úplně.

Ligová fotbalová asociace, která obě profesionální soutěže v Česku řídí, vydá verdikt ve středu. Její zástupci zatím pouze potvrdili, že se ve středu podle plánu uskuteční dohrávka mezi Teplicemi a Libercem, pořádající klub je nicméně povinen zajistit, že na stadionu nebude více než 100 osob.

Například Slavia či Plzeň už nicméně přerušily prodej vstupenek na svá nejbližší domácí utkání.

„Respektuji a podporuji rozhodnutí Vlády České republiky. Správná cesta. Jednoznačně podporuji přerušení ligy například do 2. dubna stejně jako v Itálii. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Životy a zdraví nad sport a zábavu. A to i hráčů a organizátorů. Fotbal bez diváků je navíc nesmysl,“ napsal Jaroslav Tvrdík, slávistický šéf.

Nižší fotbalové soutěže pořádané Fotbalovou asociací České republiky, tedy od třetí ligy níž, budou pokračovat. Jednotlivých utkání se však nesmí zúčastnít více než 100 lidí.



Že se bude hrát liga bez diváků, hrozilo už minulý týden. Tehdy však vláda k mimořádným opatřením ještě nepřikročila. Na šlágr mezi Slavií a Spartou o víkendu dorazilo bezmála 20 tisíc fanoušků. Tisíce jich byly i na ostatních ligových stadionech. Také na hokeji a dalších sportech.

„Jsem nesmírně rád, že se utkání uskutečnilo s fanoušky. Hrát fotbal bez lidí nemá smysl, pro ně se to hraje, pro ty emoce a atmosféru,“ řekl po nedělním derby slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jenže kdyby došlo k přerušení ligy, znamenalo by to komplikaci pro její našlapanou termínovou listinu. Reálně by pak hrozilo, že se soutěž nestihne dohrát do konce května, kdy se má před mistrovstvím Evropy – tedy pokud se vůbec uskuteční – sejít reprezentace. Proto je pravděpodobnější, že se bude pokračovat bez diváků.

Z nejvyšší fotbalové soutěže aktuálně zbývá odehrát šest kol základní části, dalších pět zápasů čeká většinu klubů v nadstavbě.