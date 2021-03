Krejčí přihrál na tři góly v souboji s New Jersey, skórovali Chytil a Zadina

NEW YORK Hokejový útočník David Krejčí pomohl Bostonu třemi asistencemi k výhře 5:4 po nájezdech nad New Jersey. V rozstřelu se prosadil David Pastrňák, na druhé straně neuspěl Pavel Zacha. Filip Chytil překonal Vítka Vaněčka a gólem přispěl k vítězství New Yorku Rangers 5:2 nad Washigtonem. Filip Zadina vstřelil za asistence Filipa Hronka jedinou branku Detroitu, který prohrál na ledě Floridy 1:4.

Krejčí se zapsal poprvé do statistik v šesté minutě z přečíslení tři na dva. Český útočník zavezl středem hřiště puk z vlastního pásma do útočného a přihrál ho na pravou stranu Nicku Ritchiemu, který vyrovnal na 1:1. Krejčí zaznamenal druhou asistenci ve 36. minutě v přesilové hře, ve které snižoval Brad Marchand střelou z mezikruží na 2:3.

Nezastavitelný Nečas v březnu válí. NHL českého střelce Caroliny vybrala znovu mezi hvězdy Boston celý zápas dotahoval, ve třetí třetině vyrovnal z 2:4. Utkání poslal do prodloužení Matt Grzelcyk, který se trefil v 56. minutě od modré čáry po vhazovaní, které vyhrál Krejčí. V rozstřelu se prosadili se svými kličkami oba domácí útočníci Charlie Coyle a David Pastrňák, zatímco Jaroslav Halák kryl oba nájezdy. V první sérii ho nepřelstil Zacha, který trefil ze střely levý beton slovenského brankáře. Gólman Bruins Daniel Vladař sledoval zápas ze střídačky. New York Rangers prohrával už páté minutě 0:2, ale v závěru druhé třetiny snížil Chytil svým šestým gólem sezony. Český útočník vypíchl na obranné modré čáře puk Dmitriji Orlovovi a z úniku překonal Vaněčka forhendovým blafákem. Zbývají čtyři góly přidali domácí ve třetí třetině, ten poslední vstřelili při hře bez brankáře. Vaněček v zápase chytil 22 střel.

Zadina, který v předchozích deseti zápasech neskóroval, se prosadil ve 28. minutě v přesilové hře střelou z pravého kruhu pod břevno. Svým čtvrtým zásahem sezony snižoval na 1:3, ale brzy poté vrátil Floridě tříbrankový náskok Carter Verhaeghe, s dvěma góly největší hvězda zápasu.