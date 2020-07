Kritizovaný i milovaný. Svéráz Alonso se vrací pro třetí titul, závodění mu už chybělo

Prošel si mnohými strastmi a úklady, z F1 se před rokem a půl vytratil potichu a znechucený, ale volání divočiny mu nedalo spát. Proto se teď Fernando Alonso vrací zpět. Domů.

Bůhví kolikrát se s ním smíšek osud rozešel ve zlém, aby ho poté zase přivítal ve svém náručí. V roce 2005 byl jednoznačně na jeho straně – těsně za koly jeho modro-žlutého renaultu se míhaly rudé barvy, obě auta se téměř dotýkala spoilery, diváci na tribunách ječeli nadšením a každý tušil, co bylo téměř nevyhnutelné – šampion šampionů ve svém ferrari toho mladíka odsune z cesty a pojede si pro velký triumf. Vždyť byl po celý závod o tolik rychlejší...

Jenže Fernando Alonso nebyl jeden z mladíků, které si Michael Schumacher dával pravidelně v neděli k pozdnímu obědu. Buldočí vytrvalost, rvavost, nezměrná touha být nejlepší, to vše dokázalo vynahradit chybějící rychlost monopostu. Tehdy poprvé ukázal, že to není jen kometa, která přeletí kolem a zhasne. Při Velké ceně San Marina 2005 Fernando Alonso dospěl, stala se z něj jedna z hvězd formule 1. Nechal za sebou nejúspěšnějšího pilota historie a vykročil k premiérovému zisku titulu mistra světa. Prvnímu po dlouhé řadě pěti triumfů Schumacherových.

Nekompromisní také ke svým

Ač Španěl a on Němec, ti dva mají dost podobného. A nejen pověstnou zarputilost, nejen to, že oba získali první titul pod vedením stejného týmového šéfa Flavia Briatoreho, ale také pozdní návrat do seriálu. Schumi se vracel s Mercedesem ve 41 letech, Alonso to zvládl o něco dřív. Až příští rok nastoupí do Velké ceny Austrálie jako pilot stáje Renault, bude mu 39 let.

V jiných věcech se však liší. Fernando Alonso je často až příliš nekompromisní. A to i ve vlastním týmu. Ke svým lidem. Například v Maďarsku 2007 se kvalifikace změnila v bizarní show týmu McLaren. Mladíček Lewis Hamilton nerespektoval týmovou dohodu a nepustil Alonsa před sebe při nájezdu do měřeného kola. Ve Španělovi to vřelo. Necelé dvě minuty před koncem kvalifikace zablokoval Hamiltona v boxech a připravil ho o šanci na zlepšení času. Zkrátka sundal týmového kolegu!

Hrůza, řeklo by se. Jenže to byl teprve začátek – vztahy Alonsa s šéfem týmu Ronem Dennisem se stále horšily, Alonso chtěl jasný status týmové jedničky, Dennis ho odmítl. Rozzuřený Španěl předal Mezinárodní automobilové federaci dokumenty, které dokazovaly, že McLaren okopíroval auto Ferrari, že měl k dispozici plány vozu týmu z Maranella. „Udělal jsem jenom to, co bylo nezbytné,“ odpověděl tehdy už dvojnásobný mistr světa novinářům, zda předal důkazy FIA. Výsledek? Vyřazení McLarenu z Poháru konstruktérů, pokuta 100 milionů dolarů a v důsledku odchod sponzorů, postupný rozpad týmu a konec dlouholetého šéfa Dennise. „Ron Dennis si něco jiného myslí a něco jiného říká. Moje filosofie je však jiná, proto jsem musel z McLarenu odejít,“ uvedl na vysvětlenou španělský závodník.

O rok později v Renaultu zase vyhrál díky na první pohled nesmyslně brzké první zastávce. Štěstí? Kdepak. Jeho soupeře zbrzdil kolega Nelson Piquet junior, který úmyslně boural. Na příkaz týmu. Šéfové Renaultu se poroučeli z F1 a stáj začala výkonnostně padat. A Alonso? „Kolem mojí kariéry se často šířily různé lži. Byl jsem označován za sobce. Já však nemusím nikomu nic dokazovat. A ani nechci,“ uvedl v rozhovoru pro časopis F1 Racing.

Následovala nevydařená mise ve Ferrari, kde sice vyhrával, ale o vytoužený třetí titul dvakrát přišel v posledním závodě. Poté se vrátil do McLarenu, s nímž se ani nepodíval na stupně vítězů. Sklíčený z výkonů, plný beznaděje z výsledků.

Kritizovaný i milovaný

Fernando Alonso Španělský motoristický závodník zítra oslaví 39. narozeniny. V příští sezoně se vrátí do formule 1, kde úspěšně závodil už v letech 2001 a 2003–2018 za týmy Minardi, Renault, McLaren a Ferrari. Vyhrál 32 velkých cen a dvakrát se stal mistrem světa (2005, 2006). Jezdí také v dalších kategoriích, dvakrát vyhrál 24 hodin LeMans, letos skončil čtrnáctý v automobilech na rallye Dakar.

Ne, formule 1 už nebyla místem, kde by Alonsa vítali s otevřenou náručí. Musel dál. Rodák z Ovieda dvakrát vyhrál 24 hodin Le Mans, naopak v IndyCar nezářil, na Rallye Dakar si vysloužil uznání…

Jenže Alonso touží po něčem jiném. A možná proto to ještě jednou zkusí ve formuli 1. Do třetice s Renaultem. A i kdyby už nevyhrával, bude vidět. Možná by nevyhrál soutěž o nejryzejší charakter, fanoušci ho přesto milují.

Třeba pro jeho legendární snímek na kempingové sedačce, v níž se rozložil poté, co vypadl v úvodní fázi kvalifikace na GP Brazílie 2015. A pro úspěch tuhle pózu ještě později několikrát zopakoval. Vždy byl otevřený, sdílný. Kluk s jižanským temperamentem, který si nikdy nedržel odstup od okolního světa, nikdy kolem sebe nestavěl nedobytnou pevnost.

„Je skvělou zprávou pro celou formuli 1, že se vrací dvojnásobný šampion Fernando Alonso,“ vyslal do světa oznámení šéf šampionátu Chase Carey. Však také majoritní vlastník šampionátu, americká společnost Liberty Media, údajně zaplatí část Španělova platu u Renaultu. Tolik o závodní legendu stojí.

Renault potřebuje jméno

A Renault nutně potřebuje velké jméno, které by udrželo ambiciózní projekt týmu F1 nad propadlištěm dějin. Snad se mu povede lépe, než jeho předchůdci na trůnu mistra světa Michaelu Schumacherovi. Ten se návratem ze závodnického důchodu protrápil bez jediného vítězství. Byl – hezky řečeno – nevýrazný. To se ale podle všeho Alonsovi stát nemůže, svéráz na trati i v životě má chuť zase jednou ukázat, proč o něm soupeři vždy mluvili s respektem. Třeba pro něj má smíšek osud zase jednou, možná naposledy, otevřenou náruč.

„Vracím se, protože miluji závodění. A to ve formuli 1 bylo a stále je výjimečné,“ řekl Alonso. „Cíl je jasný, zisk třetího titulu.“

Odvážné prohlášení? Možná, ale kdyby řekl něco jiného, nebyl by to Fernando Alonso.