Kvitová po postupu: Jsem ráda, že jsem nedopadla jako Serena a Wozniacká

MELBOURNE (od našeho zpravodaje) Hladce, s potížemi, hladce. Tak jdou zatím za sebou zápasy Petry Kvitové na grandslamovém Australian Open. Téměř ve stejné chvíli, kdy se na okolních dvorcích po třísetových prohrách loučily s turnajem Serena Williamsová a dokonce s celou kariérou Caroline Wozniacká, smetla česká tenistka Rusku Alexandrovovou 6:1, 6:2.

Loňská finalistka Kvitová si tak pohodlně zajistila postup do osmifinále, byť její velmi dobrý výkon zůstal trochu ve stínu porážek Williamsové a Wozniacké.

Vnímala jste vůbec, co se kolem vás děje za překvapení?

Určitě potěší, že jsem svůj zápas zvládla vítězně, na rozdíl od Sereny a Caroline. Ale takový je tenisový život. Nejsme roboti, prohrát může každý, dnes je vše otevřené.

Slyšela jste rámus z centrkurtu, kde prohrála Serena?

Žádný hluk jsem neslyšela, jen jsem odtud viděla přiletět pár ptáků.

Byla to dnes pro vás stejně snadná výhra jako v prvním kole?

Zápasy to byly podobné, těžko říct, který byl z mé strany lepší. Oba výkony byly každopádně mnohem lepší než ten ve druhém kole.

Přitom vyrovnaný a dlouhý první game jednoznačnému vítězství moc nenasvědčoval.

Vyhrát těžký game po sedmi minutách je výborné. Hodně ho ovlivnilo slunce, už při rozehrávce bylo na straně, kde jsem začínala, nepříjemné svítilo proti. Pořádně jsem neviděla svůj servis a její return už vůbec, takže jsem byla ráda, že jsem to vůbec dala do kurtu. To samé se pak stalo i soupeřce na servisu, ale od té doby už slunce zašlo a bylo to pak pro nás obě příjemnější. Úvodní dva vyhrané gamy byly tedy ideálním začátkem k tomu, abych potom hrála dobře.

V dalším kole vás čeká Sakkariová, co od zápasu čekáte?

Naposledy jsem s ní prohrála, takže se každopádně pokusím o odvetu. Teď jsem šťastná za postup do osmifinále, každý zápas už teď bude těžký.