Mertensová si spravila chuť z vyřazení ve čtvrtfinále dvouhry. Se Sabalenkovou získala titul ve čtyřhře

New York Ženskou čtyřhru na US Open vyhrál belgicko-běloruský pár Elise Mertensová, Aryna Sabalenková. Čtvrtá nasazená dvojice zdolala v dnešním finále v New Yorku 7:5, 7:5 grandslamové šampionky Viktorii Azarenkovou z Běloruska a Australanku Ashleigh Bartyovou a obě si připsaly první titul na jednom ze čtyř největších turnajů.

Mertensová se Sabalenkovou korunovaly triumfem ve Flushing Meadows úspěšný rok, v němž společně získaly také ceněné „Sunshine Double" v Indian Wells a Miami.



 Sigue en directo el torneo en @Eurosport_ES 1 y https://t.co/x56wEWoWvo#USOpenEurosport pic.twitter.com/4elU0DLa1J — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 8, 2019 Bartyové se na US Open nepodařilo obhájit loňský titul, který vyhrála s Američankou Coco Vandewegheovou. Může se však těšit na to, že se v pondělí vrátí do čela světového žebříčku dvouhry. Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů): Ženy: Čtyřhra - finále: Mertensová, Sabalenková (4-Belg./Běl.) - Azarenková, Bartyová (8-Běl./Austr.) 7:5, 7:5.