Meta Evropa. Baseball se pokusí uchvátit starý kontinent, největší rivaly pohostí Londýn

PRAHA Největší baseballová show míří do Evropy. Dva slavné americké kluby se střetnou během dvou zápasů v Londýně, aby se pokusily pro tento bytostně americký sport otevřít nový trh. Právě o potenciální nové příjmy jde totiž zdaleka nejvíce.

Na starý kontinent už přes Atlantik přijeli elitní sportovci smečovat do obrouček, tvrdě se atakovat při soubojích o šišatý míč i nevybíravě rozdávat bodyčeky u mantinelů. Že by se ale někdo ze zámořských atletů rozmáchl pálkou a poslal míč k napřaženým rukám diváků? To o víkendu uvidíme poprvé.

Rafael Devers, který operuje okolo třetí mety, na londýnském tréninku Boston Red Socks.

Do Londýna totiž zavítá americká baseballová liga Major League Baseball (MLB), která tam přesunula dva zápasy své základní části. A hned vytáhla trumfy těžké váhy. Angličanům se představí dva týmy, které patří k baseballu asi jako Barcelona a Real Madrid k fotbalu. Boston budou reprezentovat legendární Red Sox, New York zase světoznámí Yankees.

Oba týmy navíc spojuje stoletá tradice vzájemné rivality, která začala, když v roce 1919 odešel zřejmě nejslavnější hráč historie Babe Ruth z Bostonu právě do New Yorku, který tento přestup vystřelil do čela ligy. „Největší americká sportovní rivalita míří do Londýna,“ oznámila evropskou odbočku MLB americká televize CNBC.

Peníze až na prvním místě

Co baseballovou show do Evropy přívádí? Podobně jako v případě ostatních sportů je to hlavně byznys. I proto míří přes oceán hned ty nejhodnotnější značky. Bostonské Red Sox experti oceňují na 2,7 miliardy dolarů, Yankees z New Yorku dokonce na 4,6 miliardy. Jen pro porovnání - nejhodnotnější evropský fotbalový klub Real Madrid stojí „jen“ 4,2 miliardy dolarů.

Týmové foto New York Yankees na Londýnském olympijském stadionu.

„Zájem o pořádání přišel zhora. Hal Steinbrenner a John Henry jsou totiž kamarádi,“ prozradil šéf MLB Rob Manfred, že impuls přišel od majitelů obou klubů. Není se co divit, že volba padla na Anglii. John Henry, majitel Red Sox, je totiž zároveň majitel současných evropských fotbalových mistrů z Liverpoolu.



Pro MLB je třičtvrtěmiliardová a bohatá Evropa neprobádaným trhem, kde zatím košile, pálky a přežvykování tabáku na lavičce zrovna nefrčí. Přesto už jsou oba víkendové zápasy vyprodané. Zájemce neodradily ani vysoké ceny - nejlevnější lístky se prodávaly za šest a půl tisíce korun.

Pět a půl hodiny? Klidně

„Jednoduše řečeno, zápasy Yankees a Red Sox jsou velmi známé svou délkou. Jsou to velice zkušené týmy. Takže je tam potenciál pro pěti a vícehodinové utkání,“ zhodnotil pro CNN zápasy ředitel britské baseballové a softballové asociace John Boyd.

Podle něj do Londýna dorazí spousta lidí hlavně proto, aby okusili „pravou Ameriku“. Na hory brambůrků a hotdogů to prý totiž táhnout nelze. „Pokud zaplníte celý stadion novou generací fanoušků, která přišla kvůli logu Yankees a aby vypadal ‚cool‘, vrátí se vám i příště?“ položil Boyd zásadní otázku.

MLB bude muset najít pro evropského fanouška, navyklého sledovat místo reklamního programu spíše sport samotný, nějaký funkční model, který peněženky Evropanů pootevře pro další roky o něco víc. Pokud by se to Američanům povedlo, mohl by to pro sport dlouhých odpalů a sprintů na mety být opravdový homerun.