Čeští baseballisté přišli o sen zahrát si na olympiádě. Senzačně postupuje Izrael, který Češi porazili

parma Čeští baseballisté si na olympijských hrách v Tokiu nezahrají. O poslední naději v evropsko-africké kvalifikaci v Itálii je připravila dnešní výhra Izraele nad JAR 11:1 a právě izraelský výběr si překvapivě zajistil na úkor favoritů z Nizozemska a Itálie přímý postup.

Čechy ještě čeká závěrečný zápas se Španělskem, ale výhra jim pomůže maximálně k třetímu místu. Druzí skončili mistři Evropy Nizozemci, kteří si tak zajistili účast v jarní olympijské kvalifikaci na Tchaj-wanu.

Češi prohráli s Nizozemskem a Itálií po vyrovnaných zápasech a oproti silnějším týmům měli vždy více odpalů. S JAR si poradili jasně 11:1 a v sobotu nečekaně po výborném výkonu přehráli Izrael 7:4.

„Hodnocení je dvojsečné. Jak na Evropě, tak tady na olympijské kvalifikaci jsme na to měli, ale odjíždíme bez ničeho. Samozřejmě to bolí, ale jsem hrdý, co jsme předvedli. Ukázali jsme světu, že s námi musí počítat. Jsem na správné cestě a ještě ukážeme velké věci,“ řekl novinářům vnitřní polař a nadhazovač Martin Schneider.

Za vydařenou hrou baseballistů na ME i v olympijské kvalifikaci stojí realizační tým v čele s Kanaďanem Mikem Griffinem, což hráči zmiňovali po celý týden.

„Jsem na tým pyšný. Je schopen porážet profesionály a jeho úroveň je o úroveň výš než dřív. Věří si, že můžou vyhrávat, což je krok dopředu,“ řekl Griffin.

Čeští hráči mají za sebou smolné dva týdny. V tom minulém na mistrovství Evropy v Německu jako jediní porazili pozdější nizozemské šampiony a nyní v Boloni a Parmě v olympijské kvalifikaci opět pouze oni zdolali nabitý tým Izraele s profesionály z MLB.

„Musím před klukama smeknout. Zahráli jsme skvěle, v každém utkání jsme bojovali o výhru, jen proti Italům a Nizozemcům nepřišel klíčový odpal,“ řekl kapitán týmu Jakub Malík.

„Drželi jsme se s profesionály na vysoké úrovni, ale brali jsme je normálně jako jakéhokoli soupeře, což je nevětší pokrok v naší hře,“ dodal Malík.

Radost Matěje Hejmy.

Většina týmů se opírala v turnaji o profesionální baseballisty. Izraelci měli tři hráče se zkušenostmi z MLB.

Postup na olympiádu jim zpečetil v utkání s JAR tříbodovým homerunem Daniel Valencia, který hrál například za Boston, Oakland či Baltimore a v nejvyšší americké lize má na kontě přes 850 zápasů.

K postupu Izraelcům asistoval z pozice jednoho z členů trenérského týmu i Čech Richard Kania.

Baseball bude na olympiádě poprvé od roku 2008 a v Tokiu může hrát jen šest týmů. Izrael se přidal k domácímu Japonsku, další dva celky vzejdou z americké kvalifikace a ze závěrečného kvalifikačního turnaje na Tchaj-wanu.

Zbylé dva celky si účast zajistí na listopadovém turnaji Premier 12, v kterém bude na startu nejlepší dvanáctka ze světového žebříčku. V něm jsou Češi nyní osmnáctí.