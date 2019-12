Neumannová a spol. nesou primárně odpovědnost za dluhy z MS 2009. Liberec a lyžařský svaz byly soudem osvobozeny

liberec Český lyžařský svaz a Liberec nenesou odpovědnost za dluhy z libereckého mistrovství světa v klasickém lyžování. V pátek soud nepravomocně zamítl žalobu dodavatelských firem.

Sdružení firem se už více než osm let domáhá částky přes 37 milionů korun a úroků. Svaz i město od počátku odmítají, že by měly převzít odpovědnost za primárního dlužníka - organizační výbor šampionátu OC Fis Nordic, jenž skončil v insolvenci.



Šéfkou onoho výboru pak byla olympijská vítězka z roku 2006 Kateřina Neumannová. Organizátoři jsou tak jediným subjektem, který za dluh může.

„Žalovaní nejsou ve věci pasivně legitimováni,“ konstatovala ve svém stručném odůvodnění verdiktu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6 Irena Voštová. Řekla tím jinými slovy to, že žaloba správně neměla mířit na svaz a na Liberec.

Občanské sdružení „Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009“ tvrdí, že svaz a Liberec mají za dluhy odpovědnost na základě tzv. hostitelské smlouvy šampionátu, kterou tyto subjekty podepsaly.

Voštová ale míní, že ze smlouvy nevznikl platný ručitelský závazek, protože nesplňuje zákonné ani judikaturní požadavky na ručitelské prohlášení.

Soudkyně však zároveň stanovila, že podnikatelé nemusejí svazu a Liberci hradit náklady soudního řízení, ačkoliv ve sporu nebyli úspěšní.

„Rozhodla jsem tak s ohledem na okolnosti případu,“ vysvětlila a uvedla, že žalovaná strana vždy nepřistupovala k zajištění organizace mistrovství s náležitou péčí.

Svaz argumentoval mimo jiné tím, že smlouvu za něj podepsal jen jeho tehdejší prezident, ačkoliv stanovy svazu vyžadují podpis dvou členů jeho výkonného výboru.

Liberec zase tvrdil, že takový smluvní závazek by podle zákona o obcích muselo schválit zastupitelstvo města, což se nestalo.

Město upozornilo také na to, že tento zákon obcím až na výjimky zakazuje převzít ručení za závazky třetích osob.

„Jsme rádi, že po mnoha letech konečně došlo k rozhodnutí. Verdikt soudu, tedy zamítnutí žaloby, vítáme,“ citoval prohlášení svazu jeho mluvčí Tomáš Haisl.



Podobně se vyjádřil také náměstek libereckého primátora Zbyněk Karban (ANO).

„Jako ekonomický náměstek jsem rozhodně rád, že nic platit nemusíme. Ale my jsme už od počátku nepočítali s tím, že bychom něco platili,“ řekl ČTK.

Vzhledem k tomu, že podrobnosti k rozhodnutí soudu nezná, se zatím více vyjadřovat nechtěl. „Nejprve se budeme muset seznámit s rozsudkem,“ dodal.

Advokát podnikatelů Miroslav Šianský si také počká na písemnou podobu verdiktu, až poté chce zvážit podání odvolání.

„Považujeme za šokující, že oba žalovaní se vyjádřili v tom smyslu, že hostitelská smlouva se jich netýká, protože ji neschválily nebo nepodepsaly příslušné orgány.“

„Vidíme to jako velice negativní vzkaz do Švýcarska, kde je sídlo Mezinárodní lyžařské federace. Zvláště v době, kdy se Liberec chystá na organizaci dalšího mistrovství světa,“ řekl novinářům.



V dnešní závěrečné řeči advokát uvedl, že námitky svazu a města jsou v rozporu s dobrými mravy, protože z pořádání mistrovství oba subjekty profitovaly.

„Těžily z toho, že hostitelskou smlouvu platně podepsaly, a na druhé straně odmítají povinnosti spojené s realizací jejich záměru, tedy mistrovství světa,“ upozornil.

„To jsme nebyli my, kdo to tam projedli. To byli zástupci města, to byli zástupci svazu, kteří stáli ve stanech, kteří se dívali z pódií a z tribun. A byli to diváci. Ale zaplatili jsme to my,“ uvedl při odchodu ze soudní síně jeden z věřitelů Vojtěch Hlaváček.

Popsal, že jeho společnost poskytovala šampionátu reklamní služby a přišla o 5,5 milionu korun.

Hlaváček dále zkritizoval, že svaz a město si na Mezinárodní lyžařské federaci nestandardně vymínily zřízení organizační složky, tedy OC Fis Nordic, na kterou se pak domlouvaly veškeré závazky. „Implikuje to pocit, jako byste si zřídili bílého koně,“ podotkl.



Liberecké mistrovství světa bylo jednou z největších sportovních akcí v historii státu. Organizační výbor v čele s bývalou lyžařskou reprezentantkou Kateřinou Neumannovou hospodařil s rozpočtem přes 632 milionů korun.

Po šampionátu však hlavně kvůli jeho nízké návštěvnosti zůstaly dluhy ve výši 92 milionů korun.