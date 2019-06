VIDEO: Pilot závodního BMW komicky havaroval. Sám se ale příliš nebavil

Nürburgring Čtyřiadvacetihodinový závod na německém Nürburgringu přinesl zajímavou nehodu, do níž se zapletl pilot BMW Rudi Adams. Tomu se po kontaktu otevřela přední kapota, kvůli níž neviděl na trať před sebou. A bylo veliké štěstí, že se následně nikomu nic nestalo.

Adams ve svém voze kličkoval z jedné strany trati na druhou a koukal na dráhu jen bočním okénkem. Tu se ocitl na trávníku, tu zase nebezpečně blízko bariéry na druhé straně.



Shodou okolností také projel poměrně úzkým průjezdem a už se blížil k mechanikům, když těsně před vjezdem k nim v poměrně nízké rychlosti narazil do boxové zídky.

LIVE: With less than 3 hours of running, the 24 Hours Nürburgring is still delivering! Here Rudi Adams in GT4 BMW has an incident with some amusing results



Watch the last of the race LIVE and FREE on https://t.co/IcqLX4eXzF https://t.co/9w8cjWuweg pic.twitter.com/EDilz8BaTn