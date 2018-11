Překvapivá fedcupová hvězda. Pro příští rok budou cíle vyšší, smála se Siniaková

PRAHA Často se během zápasu ocitla v naprostém zmaru. Plakala, nadávala si, už nevěděla, co na kurtu zlepšit. „Hrála jsem fakt dobře,“ domnívala se. Dramatickou situaci nakonec tenistka Kateřina Siniaková zvládla: Češkám v neděli zajistila rozhodující třetí bod ve finále Fed Cupu proti výběru USA.

Přitom ještě před týdnem o podobné roli vůbec nepřemýšlela. V nabité první nominaci kapitána Petra Pály totiž figurovaly členky elitní desítky žebříčku WTA Petra Kvitová a Karolína Plíšková.



Jenže Plíšková se omluvila kvůli zranění, Kvitovou zase zastavila viróza – pětinásobná fedcupová vítězka fandila během víkendu v týmové lóži.

A tak Pála ukázal na teprve 22letou Siniakovou, světovou jedenatřicítku. A Češka s ruskými předky ho rozhodně nezklamala. V sobotu přehrála ve dvou setech Alison Riskeovou. V nedělní bitvě, jež trvala dlouhé tři hodiny a 45 minut, udolala americkou jedničku Sofii Keninovou.

„Nevěřím tomu, že jsem získala dva body,“ vyprávěla Siniaková po dosud nejcennějším triumfu kariéry. „Tohle si budu navždy pamatovat.“

Odvrátila jste dva mečboly. Jak vám tehdy bylo?

Hrozně! Ale nepřestávala jsem bojovat. Dokud není dohraný poslední mečbol, hraje se. Při shodě jsem chytla dech a otočila to.

V průběhu třetího setu vám na lavičce tekly slzy…

…koncovky gemů byly v rozhodující sadě strašně těžké. A vůbec nejhorší bylo, že jsem cítila, že hraju fakt dobře. Už jsem ale nevěděla, co mám změnit nebo kde přidat. Naštěstí jsem zápas otočila.

Pomohla vám v kritických momentech i vyprodaná O2 arena?

Publikum mi věřilo, hrozně moc za to děkuji. Byla jsem strašně nervózní a fanoušci mě opravdu táhli k vítězství.

Na kurtu jste strávila tři hodiny a 45 minut. Docházely vám síly?

Postupně to na mě padalo. A to si myslím, že mám dobrou kondici.

Loni jste český tým vedla v roli týmové jedničky proti Američankám na jejich půdě v semifinále. Teď to byla v Praze dokonalá odplata, že?

Jsme ráda, že se to otočilo. Nečekala jsem, že bych měla být zrovna při finále týmovou jedničkou. Vždyť tu měly být Petra i Kája. Hrozně si toho vážím.

Před finále jste říkala, že se po Praze můžete procházet a nikdo vás nepozná. Teď se to možná změní, nemyslíte?

No musím to vyzkoušet.

Prožila jste výborný rok. Stala jste se světovou jedničkou v deblu, s Barborou Krejčíkovou jste ovládla dva grandslamy, ve dvouhře jste dosáhla na žebříčkové maximum (31. pozice). Jaké jsou další cíle?

Příští rok bude zkouška, jestli dokážu navázat na letošní výsledky. Ale cíle jsou rozhodně větší.

Jaké?

Nechám si je zatím pro sebe.