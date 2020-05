Prestižní turnaj UFC v problémech. Turnaj ohrožuje nakažený zápasník, který porušoval pravidla

A podle uniklého video to vypadá, že Ronaldo Souza dokonce porušil nařízenou izolaci a setkával se s dalšími účastníky galavečera.

Už za fakt, že UFC pořádá turnaj bojových sportů v době pandemie, přišel jeho prezident Dana White o dávku reputace. Kritici mu vyčítali a vyčítají hazard se zdravím.

„Může se stát mnoho zlého a dotkne se to všech bojových organizací,“ upozorňoval prezident konkurenčního Bellatoru Scott Coker. „Buďte opatrní, je to velice závažná situace.“

„Tohle kovbojské chování není pro nikoho dobré,“ přidal si Bob Arum, ředitel boxerské organizace Top Rank Boxing.



Vedení UFC vydalo na bezpečnost a ochranu zdraví pochopitelně nezanedbatelné prostředky, upravilo fungování zákulisí, samozřejmostí je prázdné hlediště bez fanoušků a všichni včetně novinářů prochází testováním. Zápasníci chodili na vážení v elastických rukavicích a rouškách a měli se udržovat v izolaci.



Smůla byla, že zápasník Ronaldo Souza už do floridského Jacksonvillu nakažený zřejmě dorazil. Po příletu organizaci informoval o tom, že v jeho rodině se objevily pozitivní případy.

Nemocní jsou kromě Souzy i dva členové jeho týmu, sobotní ráno tak přichystalo veřejnosti i organizaci horké chvíle. Z duelu s Uriahem Hallem samozřejmě hned sešlo a čekalo se na rozhodnutí floridské sportovní komise, zda turnaj pár hodin před konáním nezakáže.

Ta zatím dala zelenou. UFC podle ní nepochybilo. Kromě toho, že zatímco Souza na setkání se soupeřem došel v rukavicích i roušce, prezident White si s tím hlavu nelámal a nechránil se.

Pochybit mohl i Souza. Podle videa níže totiž nedodržel nařízenou izolaci a setkal se i s dalším zápasníkem na turnajové „kartě“.



Dosud stále platí, že nikdo jiný se nenakazil - změní se během dne situace?

Turnaji reálně hrozí zrušení na poslední chvíli, což by zpochybnilo i velkolepý plán UFC uspořádat v příštím týdnu (v úterý a o víkendu) další dva turnaje. Už jednou se turnaj s pořadovým číslem 249 zrušil, když zasáhl guvernér Kalifornie u majitele společnosti Disney, která vlastní i stanici ESPN s vysílacími právy na UFC:

Představit se přitom mají opravdu exkluzivní jména. Hlavní zápas obstarají houževnatý Tony Ferguson a atraktivní Justin Gaethje (náhrada za v Rusku uvízlého Chabiba Nurmagomedova). Před nimi bude obhajovat titul Henry Cejudo proti Dominicku Cruzovi. To je člověk s ohromnou reputací, který ale kvůli zranění čtyři roky nezápasil. Nastoupí také těžké váhy Francis Ngannou a Jairzinho Rozentruik - oba špičky váhové kategorie - a mnozí další.

„Galavečer bude šílený,“ slibuje prezident White. „Nesmíte o něj přijít. Bude to úžasná noc bojových umění.“

Možná.

Jacare Souza informed UFC that a family member tested positive for coronavirus when he arrived in Jacksonville on Wednesday.

UFC placed Souza in isolation after taking the test.

Does this look like isolation???#UFC249 pic.twitter.com/BRrR4DierO