Pomstí Holyfield ukousnuté ucho? Tyson má nabídky na duel z celého světa, i od mistra světa v ragby

PRAHA Legendární boxer Mike Tyson před dvěma týdny oznámil svůj comeback. A když před týdnem předvedl, v jaké je aktuální formě, rozpoutal doslova peklo. Poslední dny pak jeho manažeři sbírají nabídku za nabídkou. Aby toho nebylo málo, do ringu se vrací také jeho rival Evander Holyfield.

Do šesti měsíců je schopen být připravený na comeback. Opravdu, beze srandy. Uvidíte sami, budeme zveřejňovat více videí z tréninků. Videí, na kterých uviByl nejmladším šampionem těžké váhy (a stále je). Byl „Nejstrašnějším mužem planety“. A stále je. Když tuto formulaci přidal pod týden staré video, na kterém ukazuje v 53 letech parádní kombinaci, nenašel se nikdo, kdo by mu to vyvracel.

Naopak. Celým světem zněla jen slova obdivu. A v zákulisí se začalo jednat.



„Spojil jsem se s jeho týmem a řešili jsme možnosti. Nabídl jsem jeho manažerům milion dolarů za zápas v Austrálii proti jednomu z trojice Barry Hall, Paul Gallen a Sonny Bill Williams,“ řekl Daily Mail australský promotér Brian Amatruda, který už je v oboru nějaký ten pátek.

„Moji manažeři pracují na možnostech s jeho. Kontaktovali ho, já zájem mám, velký zájem,“ zaznělo o pár hodin později od Brita Dannyho Williamse, muže, který v roce 2004 senzačně Tysona porazil, přestože byl sám blízko ukončení. Svým triumfem tak sebral americké legendě poslední šanci na velký duel, jejich střet byl eliminací o souboj s Ukrajincem Vitalijem Kličkem, toho času šampionem WBC.

„Jsme otevřeni spolupráci, dali jsme mu nabídku na 20 milionů dolarů s tím, že si může vybrat soupeře sám. Je jasné, že Mike Tyson je stále žádaným zbožím a my po něm toužíme také,“ přidal se David Feldman, promotér stále se více rozšiřujícího Bare Knuckle FC, což je soutěž tzv. „holých kloubů“ (boxuje se v kulatém ringu ohraničeném provazy bez rukavic jen s tejpy, které zpevňují zápěstí).



Následně se objevily spekulace na souboj Tysona se Shannonem Briggsem, dalším to veteránem těžké váhy, který se navíc stejně jako „Zvíře“ narodil v jedné z tvrdých newyorských čtvrtí, Brooklynu.



„Jste připravení? Nastal okamžik, na který všichni čekáte: Šampion je zpět! Hlásím návrat do ringu. Zúčastním se exhibičních zápasů pro velkou věc (pomoc na boj s pandemií koronaviru SARS-CoV-2). Je třeba něco udělat, lidé potřebují pomoc jako nikdy předtím,“ napsal na svůj twitterový účet jistý Evander Holyfield.

Ano, ten Holyfield, se kterým se Tyson zná od amatérských času a se kterým svedl v letech 1996 a 1997 dvě tvrdé a kontroverzní bitvy (první ovlivnila řada hlaviček ze strany Holyfielda, ve druhé Tyson ztratil kontrolu nad svým chováním a ukousl soupeři kus ušního boltce). Že obě legendy těžké váhy a členy boxerské síně začali opět všichni vidět coby soupeře, není třeba dodávat.

Ano, to vše spustilo jedno krátké video a oznámení comebacku. „Do šesti měsíců je schopen být připravený na comeback. Opravdu, beze srandy. Uvidíte sami, budeme zveřejňovat více videí z tréninků. Videí, na kterých uvidíte, jak se zrychluje a jak roste jeho síla,“ řekl ESPN Rafael Cordeira, což je muž, se kterým nyní Tyson trénuje.



„Pokud ho pustíte do ringu s těmi Australany, tak je zabije. Druhý den budou mít funus. S kým pořádným oni boxovali? Nikdo z nich nepoznal podobnou sílu, jakou skrývá ve svých rukou Mike. On nechce nikomu ublížit, pokud půjde o exhibice, dělá to pro dobrou věc. Ale je to box,“ přidal svůj pohled na nabídky Jeff Fenech, poslední kouč legendy, který je s ní stále v kontaktu.

Jakým směrem se Mike Tyson vydá? Exhibice s ragbyovou hvězdou Williamsem, který má doma dva tituly mistra světa, sedm výher z profi-ringu a stejně jako „třiapadesátiletý důchodce“ skalp Jihoafričana Franse Bothy, by byla hodně zajímavá pro širší sportovní spektrum.

Odvety s Britem Williamsem či krajanem Holyfieldem by zase strhli poprask na boxerské scéně. „Exhibice v boxu jsou ošidné. Pořád je to box, nejdeš nikomu vědomě ublížit, ale nejdeš tam dostat na prdel, nechceš se ztrapnit. Tyson ale deset let neměl prý rukavice na rukou, na tohle se připravit dovede, pokud by ale chtěl něco většího, regulérní zápas, bude potřebovat více času, bez pravidelnosti ztratíš timing, na to jen kondice nestačí,“ nabízí svůj pohled Lukáš Konečný, jediný český profesionální mistr světa.

Ať už to dopadne jakkoliv, jedno je jisté – nuda nás nečeká a pro sportovní svět by šlo o obrovskou událost…

díte, jak se zrychluje a jak roste jeho síla