Puškař Přívratský byl na olympijské kvalifikaci v Riu druhý

Třiadvacetiletý Přívratský vyhrál v Riu kvalifikaci a ve finále ho předčil jen Fin Aleksi Leppä, jenž nastřílel o dva body víc. Takzvané kvótaplacy pro start v Paříži získali za třetí místo Nor Ole Martin Halvorsen a za sedmé Brit Michael Bargeron. Šanci usilovat o postup do Paříže měl Filip Nepejchal, ale ze 17. pozice do finále neprošel.

V závěrečný den v Riu bude ještě bojovat o Paříž Sára Karasová ve sportovní malorážce 3x40 a Matěj Rampula v rychlopalné pistoli. Ve finále je i Martin Podhráský, který už místo získal.