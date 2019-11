Šest tun mrkve i hradní stráž jako záludná překážka. Do Prahy se vrací světová parkurová špička

PRAHA Ržání koní a dusot jejich kopyt se nesou multifunkční halou. Místo, kde obvykle zápolí lední hokejisté nebo třeba MMA bijci, protentokrát zaplnili zástupci vznešenějšího sportu. Elitní parkuroví jezdci a jejich čtyřnozí parťáci v O2 areně setrvají až do neděle. Nablýskaným podnikem Global Champions Prague Playoffs od čtvrtka – stejně jako loni – vyvrcholí letošní sezona.

V blízkosti libeňské haly proto v uplynulých dnech vyrostlo luxusní zázemí, aby kobylám, hřebcům a valachům, jejichž celková hodnota přesahuje několik miliard, byl dopřán maximální komfort.

Ustájeni budou v sedmi velkokapacitních stanech. V nich se dohromady nachází 216 boxů, přičemž každý z nich je vystlán jemným štěrkem, kobercem a více než třemi tisíci litrů hoblin.

„Důležité je, aby tam byla velká izolační vrstva a kůň byl v pohodlném, měkkém prostředí,“ přiblížila serveru Lidovky.cz sportovní ředitelka akce Markéta Šveňková. Samozřejmostí jsou také sprchy s teplou vodou a dostatek mrkve, které pořadatelé objednali šest tun. V případě mrazivého počasí je možné stany i vytápět, ačkoliv nepřívětivé teploty se neočekávají.

Náklady na show se letos pohybují ve stejných částkách jako v minulém roce, tedy kolem 50 milionů korun. A to i přesto, že organizátoři oproti loňskému, premiérovému ročníku přichystali několik novinek.

Patrně tu nejzásadnější, již oceňují i samotní jezdci, představuje opracoviště, umístěné v nově vybudovaném O2 universu, menší hale, která tvoří součást libeňského komplexu. Koně tak při přesunu na kolbiště nebudou vystaveni změnám teploty. Zároveň se budou moct rozcvičovat v nezvykle prostorném prostředí. Jak taková příprava bezprostředně před závodem probíhá, mohou vidět i diváci, pro něž bude opracoviště přístupné.

Program Prague Playoffs 2019 Hlavní program Global Champions Prague Playoffs začíná ve čtvrtek večer úvodním kolem týmové soutěže Global Champions League. Dvanáct nejlepších celků ze šestnácti postoupí do pátečního semifinále, z nějž vzejde finálová šestice. Ta se v neděli odpoledne utká v závěrečném dvoukolovém klání. V sobotu večer nahradí týmovou soutěž závod jednotlivců, v němž se rovněž ve dvou kolech představí 16 nejlepších jezdců světové série Longines Global Champions Tour 2019.



Každý den navíc probíhají soutěže jednotlivců nižších kategorií a pro návštěvníky je připravený doprovodný program včetně drezury, závodů čtyřspřeží či poníkových dostihů.

Organizátoři si rovněž nechali namíchat vlastní povrch, na němž budou koně klusat a cválat. Důvod je prostý, jde o ekonomicky přijatelnější variantu. Loni totiž více než tisíc tun písku museli dopravit ze sousedního Německa.

„Výroba je sice nákladnější, ale když se k tomu započítá doprava, protože písek do Česka musíte nějak přivézt a zase ho odsud odvézt, je to výhodnější,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz šéf organizačního výboru Jan Andrlík. „Zároveň to představuje logisticky menší riziko. Loni docházelo při transportu k problémům, například na celnicích,“ dodal.

Nově připravený povrch tvoří jemný křemičitý písek z východočeské obce Střeleč, který je té nejvyšší kvality, nasekaná geotextilie a speciální vlákno, jež slouží ke zhutnění půdy.

Zhruba 1100 tun písku a 50 tun geotextilie navezlo v uplynulých dnech do libeňské haly přibližně pět desítek kamionů. Ty písek po skončení akce znovu přemístí do sedm kilometrů vzdálených pražských Letňan, kde se povrch bude skladovat pro následující ročníky. Budou-li se o něj pořadatelé řádně starat – čistit jej a zalévat –, jeho životnost by měla přesáhnout deset let. Uložený bude v mezičase ve venkovních prostorách, pouze jej zakryje plastová fólie. „Jediné, co musíme pak udělat, je dvakrát třikrát do roka ho otevřít a pokropit. Další údržbu nepotřebuje,“ popsal Andrlík.

Global Champions Prague PlayOffs 2018.

Jednu záludnou novotu přichystali pořadatelé též pro koně, a to překážku s hradní stráží v životní velikosti po stranách. „Nic takového zvířata ještě neviděla, takže mohou být překvapena. Sami jsme zvědaví, jak budou reagovat,“ komentoval sportovní ředitel Global Champions Marco Danese.

Tentokrát bez Čechů

První lichokopytníci se do pražské Libně začali sjíždět v úterý odpoledne, drtivá většina ovšem přijela ve středu. Na den před úvodní soutěží mimo jiné připadla veterinární přejímka koní, která oficiálně zahájila závod.



Vše bylo důsledně naplánováno, aby se zvířata mohla z vozidel vyložit bez větších zmatků. Poté následovaly zahřívací jízdy, které mnohým trenérům posloužily jako vodítko k utvoření finální nominace.

Zraky českého publika budou patrně nejvíce upřeny na domácí Prague Lions. V týmu, který v minulém roce reprezentovali Aleš Opatrný a Anna Kellnerová, letos nejsou žádní čeští zástupci, neboť Opatrný z nominace vypadl a Kellnerová nestihla doléčit těžkou zlomeninu nohy. Řada tuzemských jezdců se ale představí v individuálních soutěžích.

Parkurový tým Prague Lions. Zleva Gerco Schröder, Niels Bruynseels, Anna Kellnerová, Jessica Kürtenová (trenérka), Marc Houtzager, Marco Kutscher, Wilm Vermeir.

„Je mi hrozně líto, že nemůžu závodit. Pro sportovce je to smutná chvilka,“ řekla serveru Lidovky.cz zklamaná dcera nejbohatšího Čecha. „Přesto se na akci těším. Hlavně na čtvrteční nástup, v našem sportu se moc nevidí, že by se jezdi přišli společně představit. Loni to všechny správně nakoplo,“ dodala.

Parkurová jezdkyně Anna Kellnerová před vyvrcholením parkurové sezóny v Praze.

Vedle soutěží několika kategorií se milovníci koňského sportu mohou těšit v průběhu čtyř dnů i na pestrý doprovodný program, namátkou drezuru, westernové ježdění, závody čtyřspřeží či poníkové dostihy. V útrobách O2 areny pro ně bude nachystaná i nákupní vesnička s produkty známých nejen koňských značek.



Pořadatelé letos očekávají o něco vyšší návštěvnost než loni. Dosud prodali přibližně 25 tisíc lístků. Na některé dny jsou vstupenky stále k dispozici v prodejní síti Ticketportal. Ceny začínají na 290 korunách.