Speciální rozlučka Šafářové. Serena mi řekla, že jsem ji předběhla, prozradila

Paříž Pořadatelé Roland Garros připravili pro Lucii Šafářovou rozloučení na centrálním kurtu Philippa Chatriera, kde v roce 2015 hrála své jediné grandslamové finále ve dvouhře. Potkala se i se třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionkou Serenou Williamsovou, která ji v duelu o titul před čtyřmi lety porazila.

Sedmatřicetiletá americká hvězda před ceremoniálem vyhrála svůj zápas druhého kola. „S Lucií jsem hrála hodně a byla to skvělá soupeřka. Jsem ráda, že jsem tady s ní mohla hrát finále Roland Garros, byl to nezapomenutelný zápas,“ řekla Serena Williamsová před odchodem z kurtu.

Pak se potkala se Šafářovou, která se chystala na další slavnostní okamžik na závěr kariéry, a objaly se. „Pogratulovala mi, říkala, že jsem ji předběhla. Tak jsem jí říkala, ať dál pokračuje, že jí to dobře jde, že jí přeju hodně štěstí. Bylo to hezké,“ prozradila Šafářová.

Zatímco ve středu svůj poslední zápas kariéry po boku Dominiky Cibulkové hrála na malém kurtu číslo 4, dnes naposledy vstoupila na hrací plochu největší arény v areálu. Jen to nebylo v tenisovém oblečení, ale v tmavých společenských šatech, které si dnes ráno pro tuto příležitost pořídila.

Pořadatelé pro ni připravili sestřih jejích výrazných okamžiků na tomto turnaji. Nechyběly cesta do finále dvouhry v roce 2015 ani radost z deblových titulů s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. „Už zase brečím,“ poznamenala dvaatřicetiletá Češka, když pak dostala mikrofon. „Tohle je můj nejoblíbenější kurt na světě, mám odsud spoustu výjimečných vzpomínek. Jsem ráda, že můj poslední zápas mohl být právě na Roland Garros, protože je to pro mě výjimečný turnaj,“ vykládala.

Prezident Francouzské tenisové federace Bernard Giudicelli a ředitel turnaje Guy Forget jí předali na památku skleněnou trofej. „Je to krásná cena, hodně těžká, bude mít speciální místo doma,“ řekla někdejší deblová světová jednička. Stejnou cenu dostala vítězka French Open z roku 2008 Ana Ivanovičová.



Šafářová děkovala pořadatelům, lidem z WTA, které podle vlastních slov patnáct let považovala za rodinu, i divákům. „Tady v Paříži bylo skvělé publikum a vždycky jsem se sem ráda vracela. Děkuji Paříži, miluji tě,“ řekla na rozloučenou fanouškům.

Po Fed Cupu a turnaji WTA v Praze to její třetí rozlučka. Další už nechystá. „Myslím, že to na tři etapy stačilo. Bylo to krásné, jsem šťastná, že něco takového pro mě tady zorganizovali,“ dodala v rozhovoru s českými novináři.