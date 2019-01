Talent Beckhäuser se chystá na formule v Asii. Jedu tam zvítězit, říká

PRAHA Devatenáctiletý český pilot formule 4 Tom Beckhäuser vtrhl do světa rychlých kol odvážně. Bez větších předchozích zkušeností ve své druhé sezoně proháněl soupeře a v barvách tuzemského týmu podnikatele Antonína Charouze US Racing – CHRS několikrát pronikl do bodované desítky. V příštím roce navíc bude obdivovatel čtyřnásobného šampiona F1 Sebastiana Vettela startovat o kategorii výše – v asijské formuli 3.

LN: Jste považován za velký talent českého motorsportu. Jak se v této pozici cítíte?



Nevím, jestli se za něj můžu považovat. Mé ambice jsou maximální, snažím se dostat co možná nejvýše, a čím blíže se dostanu svému cíli, což je formule 1, tím lépe. Dělám pro to úplně všechno. Je to hrozně těžké a pravděpodobnost není moc veliká, ale víc tomu dát nemůžu.

LN: Jaké to je, obětovat mládí takovému cíli, který se může, ale nemusí podařit?

Já jsem na rozdíl od ostatních do toho neinvestoval dospívání, začal jsem hodně pozdě. Bylo mi sedmnáct, když jsem poprvé usedl do formule, zatímco jiní už jezdí od šesti či sedmi let. Takže mé mládí bylo relativně normální, přestože jsem byl na internátech v zahraničí už od hodně útlého věku.

LN: Jakou ztrátu tedy máte na ostatní?

Ve srovnání s konkurenty mám hodně velký deficit. Třeba proti těm, kteří to dělají od šesti let, mám přes deset let ztrátu. Všichni mi říkali, že to se nedá, je to blbost, že to nemůžu dohnat. Ale dělám velké skoky. Letos jsem se ve formuli 4 měřil s nejlepším startovním roštem na světě. Německá série je v kategorii F4 světovou špičkou, na kterou nikdo nemá.

LN: Kolik času vám závodění bere dnes?

Drtivou většinu mého dne, ale upřímně řečeno mi to nevadí, moc si to užívám. Jsem hrozně vděčný za to, že tuhle možnost mám. Motorsport je hodně finančně náročný, ale mám to štěstí, že jej můžeme zatím nějakým způsobem financovat. Teď hledáme sponzory od rána do večera, a pokud je nenajdeme, asi to nemá budoucnost.

LN: Jak vypadá vaše pravidelná příprava během sezony?

Je to každodenní práce, která nekončí ani v zimě. Každý den musím cvičit, jezdím na simulátoru, mám kondiční tréninky, jezdím na kole, běhám. Musím hodně posilovat, protože ve formulích je přetížení hodně vysoké, navíc nemáme posilovač řízení, všechno je mechanické a pro tělo hrozně těžké.

LN: Co bude obsahovat váš nadcházející ročník?

Mé plány jsou jet mistrovství Asie formule 3 a mistrovství Asie formule Renault, k čemuž přidám i zimní šampionát mistrovství Asie F3. Myslím si, že pokud bych se stal mistrem Asie, byl by to velký úspěch jak pro mě, tak pro Českou republiku. Pro Čechy by bylo určitě potěšující, kdyby měli svého mistra Asie. Ale je to všechno závislé na tom, jestli dokážeme najít sponzory.

Tom Beckhäuser se svým týmem.

LN: Jaké jsou finanční nároky v asijské formuli 3? I ve srovnání s formulí 4, kde jste byl doteď.

Jestli to můžu říct takhle neurčitě, pohybujeme se v osmimístných částkách, tedy desítkách milionů korun. Což platí pro Evropu i Asii.

LN: Z vašich slov cítím, že příliš nepochybujete o tom, že zvítězíte. Je to tak?

Můj cíl je vyhrát. Ale nikdy se nedá říct na sto procent, že to vyhrajete. Upřímně nevím, jak na tom jsem v porovnání s asijskými jezdci, jaká tam bude konkurence a s jakými auty. To se nedá předpovědět. Cílevědomě ale musím říci, že tam jedu zvítězit.