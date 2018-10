Jako z telenovely. Mladý Schumacher vítězí a zvažuje, kam dál

PRAHA Mick Schumacher, syn legendárního rekordmana formule 1 Michaela, prožívá sezonu jako na houpačce. A zdá se, že rok skončí na vrcholu. Ve formuli 3 zkraje ročníku nepodával přesvědčivé výkony, v úvodních čtrnácti závodech nasbíral 76 bodů, což sice není propadák, ale zároveň ani nic ohromujícího.

Vše se změnilo na okruhu, který je jeho rodině osudový, protože táta Schumacher v belgickém Spa zvítězil šestkrát. Kromě toho zde vyhrál i svůj první závod v F1.



Stejně jako jeho syn, jen Mick se zde radoval v seriálu formule 3.



Výhrou v Belgii se jezdec stáje Prema dostal do pohody. V dalších dvanácti závodech vyhrál sedmkrát, k tomu přidal po jednom druhém a třetím místě a dvakrát dojel čtvrtý. Tím si vydobyl 253 bodů, tedy více než trojnásobek do té doby získaných, a rázem se vyšvihl do čela šampionátu před Daniela Ticktuma.

„Když řídím, vnímám, že je důležité se kontrolovat, hlídat si své emoce. Pokaždé, když zvítězím, cítím se pohodlněji a sebejistěji. Když si vytvářím náskok, ukazuji tím ostatním za mnou, že nemají šanci. Oni se kvůli tomu stresují, protože vidí, že nestačí,“ říkal mladý „Schumi“ s úsměvem v průběhu sezony.

Ticktum však za Schumacherovým vzestupem vidí zákulisní vlivy. „Připravili mě o titul a je jedno, jestli je to moje chyba, nebo není. Jeho rychlost přišla z ničeho nic, ale neříkám, že se děje něco nelegálního. Lidé neznají skutečnou pravdu, protože nevidí data z aut. Vedu prohranou bitvu, protože mé druhé jméno není Schumacher,“ vztekal se Ticktum.

Devatenáctiletému Schumacherovi stačí k jistotě celkového triumfu v seriálu F3 jedenkrát zvítězit.

Ani potom nebude mít ale klid, vyvstává totiž otázka, kam se posunout. Na výběr je buď formule 2, která by byla schůdnějším krokem, případně skok do samotné královny motorsportu – F1.



Následovat může třeba loňského šampiona formule 3 Landa Norrise, který se letos hlásil v F2, kde před posledními dvěma závody figuruje na třetí příčce. Na příští rok s ním už počítá McLaren do elitní soutěže.



„Na Schumachera ve formuli 1 je ještě moc brzy. Uvidíme, co dokáže ve formuli 2,“ myslí si poradce Red Bullu Helmut Marko.



Oponuje mu ale pilot formule1 Lance Stroll, jenž k elitě zamířil rovnou z F3. „Nemyslím si, že je tady nějaká špatná volba. Někteří jezdci dostali šanci hned v F1 a využili ji. Záleží na tom, zda se hned vyrovná se silou vozu, musí být rychlý a umět optimalizovat svůj vůz i své pneumatiky.“