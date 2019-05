Umělý penis ho dostal na olympiádu. Komisař mě při močení sledoval z půl metru, vzpomíná Odom

PRAHA Aby si splnil sen o cestě na olympiádu v Athénách 2004, musel Lamar Odom oklamat antidopingový test. Problém vyřešil kreativně - přímo před očima komisaře vpravil do testovací nádobky moč svého trenéra skrze umělý penis. Přiznal to ve své nové biografické knize.

Patnáctého srpna 2004 odcházeli basketbalisté Spojených států z athénské haly Helliniko Center se svěšenými hlavami.

Jasní favorité na olympijské zlato právě podlehli hned ve svém prvním zápase Portoriku 73-92 (nejhorší porážka Američanů v historii olympiády) a ukončili tak sérii 25 vítězství amerických basketbalových týmů na letních olympijských hrách.

Mezi hvězdami jako Tim Duncan, Allen Iverson či LeBron James kráčel také pětadvacetiletý Lamar Odom, který si vedl dobře a zapsal 13 bodů a pět doskoků.

Odom na tiskové konferenci.

Tým nesoucí vlajku s pruhy a hvězdami nakonec prohrál ještě dvakrát a turnaj pro něj skončil propadákem v podobě bronzové medaile. Odom si ale do Řecka přivezl ještě své vlastní temné tajemství.

Pokud by totiž nebylo důmyslného podvodu, na olympiádu by vůbec nejel. Svůj příběh popsal ve své nové biografické knize „Darkness to Light“.

Dostat se v americkém dresu pod pět olympijských kruhů je sen každého zámořského basketbalisty. Může se ale také rychle změnit ve stín, který vás neustále pronásleduje.

„Radost z nominace na dvanáctičlennou soupisku rychle vystřídala úzkost, když mi pořadatelé oznámili, že ještě musím projít testem na drogy, než se oficiálně připojím k týmu,“ vzpomíná dnes devětatřicetiletý křídelník.



V tu chvíli ale věděl, že je zle. „To léto jsem kouřil trávu každý den. Věděl jsem, že nemůžu testem projít. Nastoupila panika,“ popisuje ve své knize. Tehdy se prý také rozhodl pro podvod.

Během pár dnů si našel na internetu různé způsoby, jak test na drogy v moči obejít. Rozhodl se pro jeden z nejkreativnějších přístupů k podvodu.

Věděl, že močení do plastové nádobky bude komisař sledovat z několika desítek centimetrů.

Odom ještě se svou bývalou ženou Khloé Kardashian.

Bude chtít vidět doslova vše. A tak došel k rozhodnutí, že zrak komisaře bude muset ošálit a moč a dokonce i penis si bude muset obstarat někde jinde.

„Vygooglovali jsme si ‚umělé penisy‘ a přemýšleli, jak to provést. Po rozsáhlém průzkumu jsme si na příští den objednali velký, gumový, černý penis,“ přiznává Odom, který v té fázi už spolupracoval s trenérem, který pomáhal sportovcům podobnými testy projít.

Ten obstaral negativní vzorek. „Můj trenér se vyčůral do zásobníku umělého údu, který byl skryt v gumových varlatech,“ píše bývalý basketbalista, který získal s Los Angeles Lakers dva tituly šampionů NBA.

Jeho trenér se mezitím vytratil a Odom si připnul falešný penis. Vše bylo připraveno.



Do koupelny vešel komisař a zhruba z půl metru se chystal pečlivě sledovat čůrajícího dvě stě osm centimetrů vysokého obra. „Rozepnul jsem si kalhoty a opatrně vyndal repliku penisu dírou v zipu. Abych z něho bez problémů močil, musel jsem vnitřní trubičku několikrát zmáčknout,“ vyznává se Odom.

Komisař očividně spokojený tím, co viděl, si od amerického sportovce teplý kelímek převzal.

Zbýval ale ještě jeden test. Kontrolor ještě vytáhl teploměr a vložil ho do nádobky. Teplota souhlasila. „Vítej v týmu USA,“ sdělil mu s úsměvem pracovník antidopingové agentury.

Lamar Odom ještě v dresu Los Angeles Clippers.

Pro Odoma se ale nejednalo zdaleka o poslední zkušenost s drogami. Poté, co odešel v jednatřiceti z mistrovských Lakers, začala jít jeho kariéra prudce z kopce a v nejlepší lize světa už se udržel jen další dva roky.

V roce 2009 k sobě přitáhl pozornost amerických médií, když oznámil sňatek z Khloé Kardashian z bulvárně velmi dobře známého rodinného klanu. Jak ale doplňuje v knize, hojně ji podváděl.

Tvrdí dokonce, že se za svůj život vyspal zhruba s dvěma tisícovkami žen. Sex ho podle vlastních slov nakonec dovedl ke tvrdším drogám, které jediné mohly pocitu uspokojení konkurovat.



Na skutečné dno si sáhl těsně po svém odchodu z ligy. V roce 2015 balancoval nad smrtelnou propastí, když se předávkoval, s největší části kokainem.

Jeho ledviny selhaly, prodělal několik mrtvic a infarktů, až se nakonec ocitl v kómatu.

Ze svého osobního pekla se nakonec vyhrabal, snad pomohla i jeho manželka Khloé, která po incidentu stáhla žádost o rozvod, aby mu v rekonvalescenci pomohla.

„Pořád jsem vlastně závislák, pořád s tím bojuji. Ale do temnoty už nesklouznu. Nikdy,“ tvrdí v knize, která oficiálně vychází 28. května.