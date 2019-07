VIDEO: Hlavička do rozkroku, sestřelené dítě. Britský premiér Johnson při sportu baví i šokuje

Tehdejší starosta Londýna se snažil o podporu olympijských her v roce 2012, které hostilo právě jeho město. Johnson se nechal zavěsit na lano, oblékl si bezpečnostní přilbu a při jeho spuštění mával vlajkami Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Po pár vteřinách své jízdy se ale zasekl. „Můžete mi hodit lano?,“ volal bezmocně do davu ve Victoria Parku z výšky 6 metrů, který už celý incident dokumentoval na své mobilní telefony.



Boris Johnson is actually our next Prime Minister ... the guy who got stuck in the middle of a zip wire actually can’t believe this haha https://t.co/sSkYYK4XQw

Asi nejznámější a nejzábavnější z Borisových sportovních neštěstí přišla během improvizovaného zápasu ragby při příležitosti jeho cesty do Japonska v roce 2015. Johnson svlékl sako a boty, následně se zapojil do hry s dětmi na malém hřišti.

Poté, co se dostal k míči, se rozeběhl přes hřiště, a při sprintu poslal malého chlapce k zemi. Mladík ale z incidentu vyvázl bez jakéhokoliv zranění a pokračoval ve hře.

Boris Johnson's first decree as PM should be that he is allowed to go into every primary school in the country and rugby tackle one small child pic.twitter.com/KIw18BCT9c