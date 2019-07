Smekám klobouk, reagoval Phelps na mladičkého Miláka, který překonal jeho dlouholetý rekord

Kwangdžu Plaveckou legendu Michaela Phelpse nadchl výkon maďarského mladíka Kristófa Miláka, který ho ve středu po 18 letech připravil o světový rekord na 200 metrů motýlek. To byla parádní disciplína nejúspěšnějšího olympionika všech dob. Získal v ní tři olympijská zlata a pět světových titulů. Do čela historických tabulek se dostal poprvé v roce 2001, naposledy světový rekord posunul na mistrovství světa 2009 v Římě.

A právě tento výkon na MS v Koreji předčil o 78 setin devatenáctiletý Milák, který zaplaval čas 1:50,73. Phelps to sledoval s rozporuplnými pocity. „Byl jsem zklamaný, že jsem viděl padnout tenhle rekord, ale nemohl jsem mít větší radost, když jsem viděl, jak to dokázal. Jeho poslední stovka byla úžasná, zaplaval skvělou dvoustovku od startu do cíle,“ řekl veleúspěšný plavec, který kariéru ukončil před necelými třemi lety.

Milákův výkon je o to cennější, že Phelps rekord vytvořil v době rozmachu celotělových plavek, které díky moderním technologiím závodníky zrychlovaly. Milák v této sezoně světový rekord atakoval a v nejdůležitějším závodě roku ho výrazně překonal. „Stalo se to, protože se objevil kluk, který to chtěl dokázat, snil o tom a pochopil, co pro to musí udělat. Pracoval na své technice tak, až je úžasná. Smekám klobouk,“ doplnil Phelps.

Na mistrovství světa v Koreji zatím padly dva světové rekordy. Britský prsař Adam Peaty v semifinále zaplaval 100 metrů prsa za 56,88 a posunul o 22 setin vlastní historické maximum.