VIDEO: Štáfek vyzval drzého Youtubera: Můžeme si dát MMA, box, nebo třeba šachy, hlavní jsou prachy

PRAHA A je tady další výzva. A hodně zajímavá. Herec Jakub Štáfek, který je velkým fanouškem bojových sportů a sám si vyzkoušel duel v kleci i v klasickém boxu, vyzval na souboj pod hlavičkou Oktagonu mladého, výstředního Youtubera Jona Marianka.

Jeden profesionální duel v ringu, náročná čtyřkolová bitva se Štěpánem Vrbou, kterého dokázal před více než dvěma lety zdolat po čtyřech kolech těsně 2-1 na body.

Jeden dá se říct celebrity-fight v Oktagonu, když za 69 vteřin sestřelil podnikatele a fanouška bojových sportů (ten si tuto cestu vybral i proto, že chtěl výrazně shodit a zapracovat na kondici) Petera Benka.

Nyní by mohl přijít další. „Nazdar Honzíku, ty mě asi nebudeš znát, já jsem takový klasický líný Čecháček… Všiml jsem si, že máš rád bojovky, což je super. Že někoho pořád vyzýváš na zápas a on to nikdo nepřijímá. Tak mě napadlo, já mám pod Oktagonem ještě jeden zápas, co takhle, že bychom si to pinkli spolu?“ zaznělo od Štáfka ve videu, které zveřejnil ve středu večer na svém Instagramu.

A rozhodně nezůstalo bez odezvy, ostatně už sama organizace Oktagon na toto zareagovala statusem, zda by o zápas fanoušci stáli.



Kdo ale dosud nereagoval, je oslovený mladík. Youtuber Jon Mariánek, který se shlédl v daleko slavnějším mužem této scény pro mládež – Jaku Paulovi. Také ten propadl bojovým sportům, naposledy před necelými dvěma týdny ve třetím profesionálním duelu knockoutoval v prvním kole bývalého šampiona Bellator MMA a ONE FC Bena Askrena.

Marianek, který s Jakem a jeho bratrem Loganem tráví coby jejich kamarád a pomocník, se v obou nejspíše shlédl i v tomto směru. Na rozdíl od amerických bratří na tuzemské scéně o něj nikdo zatím příliš nestál. A to už vyzýval třeba i rapera Ektora.



Až nyní. „Můžeme jít dle pravidel MMA, což ale asi nepřijmeš, protože je to na tebe moc tvrdé, což chápu, tak je tu klasický box a kdyby i to bylo moc tvrdé, tak můžeme dát třeba šachy, po skypu samozřejmě. Protože potřebujeme přiživit ty naše ega, hlavně ten cash, co říkáš? Prachy, to je to nejdůležitější na světě, bez nich jsi úplná nula, že ano,“ rýpe si Štáfek do Marianka, který právě na bohatství má založené své vnímání světa.

„Hlavně by ale bylo fajn, aby u tebe nezůstalo jen u těch slov, abys dokázal, jak sám s oblibou říkáš, že nejsi hrubý jako hladká mouka. No, to by bylo fajn. Tak dej vědět, já už musím jít, jede mi už totiž tramvaj,“ dodal na závěr Štáfek.



Dočkáme se reakce? A případně tohoto duelu, ve kterém na sebe narazí stále výraznější postava české kulturní a mediální scény, která pro své zápasy na bojové scéně makal u špičkových tuzemských trenérů, a kluk, kterého nikdo starší patnácti let vlastně ani nezná?