Ženu na pláži sledoval onanující muž. Nevěděl ale, že je to ultimátní zápasnice

Rio de Janeiro / Praha Násilníci a zločinci v Brazílii by se měli mít na pozoru. Často totiž útočí na něžné pohlaví, ale vzhledem k popularitě bojových sportů mezi něžným pohlavím v této zemi by se měli rozhodně krotit. Například minulý týden dostal muž, ukájející se na veřejnosti, pořádně za vyučenou.

Pláž v Riu de Janeiru, teplo, lidé se zde opalují. Mezi nimi pózuje v plavkách amatérská bojovnice MMA Joyce Vieirová, přičemž ji fotí její kamarádka. Jenže Vieirová není objektem jen pro přístroj své přítelkyně, ale také pro jednoho muže, který neudržel na uzdě své pudy a začal se uspokojovat.

Vieirová si jej povšimla, rozeběhla se k němu a požádala jej, aby s tím přestal. Jak později poznamenala pro brazilský tisk, tak „byl viditelně vzrušený, sténal a vydával ještě další hlasité zvuky,“ nicméně ve svém konání pokračoval. Brazilka jej tak znovu vyzvala, aby to už nedělal, na což muž odpověděl: „Proč, nelíbí se ti to snad? Pojď blíž!“



Bojovnici došla trpělivost. „Bylo to neuvěřitelné. Lidé, kteří jsou takto nachytáni, svou činnost většinou popírají. Jenže on ne, naopak, on dál pokračoval. Lehce jsem ho kopla, a on odpověděl tím, že mě praštil do zad. Ta rána mě rozzuřila, v první chvíli jsem mu chtěla opravdu vážně ublížit,“ řekla Vieirová.



Ta se následně dala do díla, začala muže bít a ten se dal na útěk, protože se okolo začalo srocovat stále více lidí. Někdo z davu zalarmoval policii, a ta muže, identifikovaného jako sedmadvacetiletého Josineie Ferreiru, brzy zadržela. Ferreira se při konfrontaci hájil, že na místě jen močil, ale nemasturboval, nicméně svědků bylo na místě více.



Muž byl sice zatčen, nicméně po výslechu byl propuštěn. „Cítím se bezmocná,“ přiznala Vieirová brazilskému deníku Folha. „Je to velmi zvláštní pocit, protože nyní bude stále ve stejném místě jako já, a třeba mě bude chtít sledovat. Ostatně řada žen v podobných situacích ani nevolá na policii, protože ví, že tito úchylové je budou dále pronásledovat. Tresty za podobné prohřešky by měly být vyšší,“ míní bojovnice.