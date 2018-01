Spotřeba alkoholu v Rusku klesla o 80 procent. Rusové spíš ale pijí samohonku

MOSKVA/PRAHA Podle oficiálních zpráv ruského ministerstva zdravotnictví se z Rusů za posledních pět let stali téměř ukázkoví abstinenti. Z prohlášení šéfky úřadu Veroniky Skvorcovové vyplývá, že se spotřeba alkoholu na ruskou duši snížila o neuvěřitelných 80 procent.

Výrok zazněl na prestižním ekonomickém Gajdarovském fóru v Moskvě. Odborníci ovšem údaj zpochybňují a ptají se, jak k němu ministerstvo dospělo. Ministryně totiž metodiku, již použili její podřízení při zjišťování vývoje spotřeby alkoholu, neuvedla.

Pochybnosti vyvolává i fakt, že z údajů Ruského statistického úřadu vyplývá něco jiného – spotřeba alkoholu se sice skutečně zřejmě snižuje, ale plíživým tempem. Za posledních pět let maximálně o 30 procent. A i to je optimistický údaj.

Takové prudké „vystřízlivění“ ruských obyvatel, pokud by skutečně pokles odpovídal 80 procentům, by neměl v ruské historii obdoby. A to přesto, že kampaní proti vodce se za posledních sto let odehrálo bezpočet. Nejznámější byl ovšem Gorbačovovův „suchý zákon“, který vyhlásil generální tajemník Komunistické strany SSSR Michail Gorbačov v roce 1985, dva měsíce po nástupu do funkce.

A měl k tomu důvod –Rusko bylo koncem 70. a počátkem 80. let doslova „v lihu“. Spotřeba alkoholu dosáhla historického rekordu – v roce 1984 vypil každý občan sovětského impéria (včetně kojenců) za rok 10,5 litru čistého alkoholu, ve skutečnosti ale zřejmě až 15 litrů, protože část obyvatelstva si pálila doma oblíbenou samohonku. Pro srovnání – za cara i za Stalina to nikdy nebylo víc než 5,5 litru na osobu a rok.

A výsledek kampaně za střízlivý Sovětský svaz? Oficiálně už za první rok poklesla spotřeba alkoholu asi dvakrát. Část konzumentů ovšem přešla na nelegálně pálené lihoviny, jež měly ještě horší zdravotní důsledky. Postupně byla omezení prodeje lihovin odbourávána a spotřeba vodky opět začala stoupat, až dosáhla v roce 1994, za vlády velkého fanouška „tvrdých“ nápojů prezidenta Borise Jelcina, svého dalšího vrcholu.

Putin mění ruský vztah k alkoholu

Nástup prezidenta abstinenta Vladimira Putina a dramatický růst jeho obliby znamenal i určitou změnu vztahu Rusů k alkoholu. Především mladší ročníky našly zalíbení v pivu a vínu. Zásadní pokles spotřeby vodky ale nenastal. Až teď, dva měsíce před prezidentskými volbami, v nichž se Putin chystá drtivě zvítězit, přichází ministerstvo zdravotnictví se zprávou, která zcela mění dějiny boje s alkoholismem na Rusi.

Odborníci jsou ale ke střízlivění Rusů skeptičtí –podle nich se kvůli růstu cen vodky opět část obyvatel přestěhovala do domácích palíren, někteří dokonce opět propadli různým čisticím prostředkům, voňavkám nebo lékům s obsahem alkoholu. A tak na každého Rusa i dnes, bez ohledu na příklad, jímž je sportovně založený prezident, připadá ročně 6,6 litru vodky, 57 litrů piva a 7,3 litru vína. Podíl samohonky na celkové spotřebě podle odhadů expertů činí asi deset procent.