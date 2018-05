Stíhaný soudce Elischer bojuje s policií o peníze. Miliony na účtu nemá, říká advokátka

PRAHA Už podruhé za poslední měsíc se bude pražský městský soud dílčím způsobem zabývat kauzou soudce Ivana Elischera. Podle kriminalistů měl za úplatu rozhodovat na přání. V první půli dubna ho pražská instance propustila z vazby. Nadcházející týden bude rozhodovat o tom, zda mu odblokuje finanční prostředky. Soudce kvůli svému stíhání musel dočasně svléknout talár, kriminalisté ho obvinili ze tří trestných činů.

Pro soudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera si kriminalisté z NCOZ přišli v úterý 13. března. Vyšetřovatele k soudci přivedly poznatky, že se minimálně ve třech případech nechal při vyřizování svých kauz zkorumpovat. Nejvážnější obvinění mluví o tom, že si smluvil úplatek kolem tří milionů korun za snížení trestu v odvolacím řízení pro čtveřici drogových dealerů vietnamského původu.

Policie vedle zatčení, domovní prohlídky či prohlídky jeho kanceláře sáhla Elischerovy na úspory. Zajistila peníze na jeho účtu, aby tím alespoň zčásti kompenzovala údajnou škodu vzniklou při domnělé korupci. Právě to je ale proti mysli Elischerově právní zástupkyni Lucii Kýčkové. Městský soud v Praze tak bude podle zjištění serveru Lidovky.cz nadcházející středu rozhodovat o tom, zda policie jednala správně.

„Podávali jsme s klientem stížnost proti zajištění peněžních prostředků na jeho účtě,“ potvrdila serveru Lidovky.cz advokátka. Podle jejího přesvědčení policie postupovala v rozporu se zákonem. „Vydala rozhodnutí, kterým zajistila to, co má na účtu jako zůstatek. A v podstatě řekla, že to zajišťuje do částky, která by měla odpovídat náhradě škody, tedy skoro do výše 3 milionů. Ale takové peníze na účtu nejsou, v tom je ta nesprávnost,“ vysvětlila.

Pražská městská instance námitky proti obstavení účtu vypořádá v neveřejném zasedání. I z tohoto důvodu nechtěla přiblížit okolnosti, které budou rozhodování provázet. „Týká se to stížnosti v rámci přípravného řízení, o tom informace neposkytujeme,“ vysvětila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Markéta Puci. Jak vysokou částku policie soudci zablokovala, nechtěla advokátka s ohledem na mlčenlivost uvést. Ale podle dostupných informací lze odhadnout, že bude výrazně nižší než zmíněné tři miliony.

Stížnost proti stíhání je v rukou vrchních žalobců

Elischer už u Městského soudu v Praze jednou uspěl. Instance vyšla vstříc jeho námitce proti vazbě, kde skončil kvůli obavě z ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti. Jenže městský soud uznal, že díky dočasnému zproštění výkonu funkce šéfem justice Robertem Pelikánem hrozba cinklých rozsudků padla. Navíc ani obava z ovlivňování svědků už není aktuální, soudce tak 11. dubna vazební celu opustil.

V současnosti je ve hře ještě jedna stížnost, která je pro Elischera v důsledku důležitější. Od jeho advokátky vzešel podnět proti zahájení trestního stíhání. „O stížnosti bude rozhodovat Vrchní státní zastupitelství v Praze, protože náš žalobce dával souhlas se zahájením stíhání, takže o stížnosti nemůže rozhodovat,“ sdělila serveru Lidovky.cz Štěpánka Zenklová, mluvčí Městského státního zastupitelství Praze, jež vyšetřování dozoruje.

Jak rychle se vrchní žalobci se stížností popasují, lze jen hádat. V první řadě bude záležet na tom, do jaké míry je zevrubná. Advokáta Kýčková už dříve v rozhovoru pro Lidovky.cz snesla řadu argumentů, proč konstrukce policie podle ní stojí na vodě. Proti jejímu klientovi prý nemá přímý důkaz, při přijetí údajného úplatku ho nepřistihla a na žádné korupční peníze nenarazila ani při domovních prohlídkách.

In flagranti Elischera policie nepřistihla

Podle Kýčkové naopak policie nectila zákon, když mu prohledávala kancelář nebo se chtěla dostat k protokolům z rozhodování jeho senátu. „Dle mého názoru došlo k plnu pochybení. A samozřejmě si kladu otázku, proč ho v rámci sledování nechytili in flagranti a ani nezajistili nic hmatatelného. To mi přijde nikoliv jako faux pas jeho, ale jako faux pas policie,“ uvedla mimo jiné.

Svědomitý soudce z Ústí nad Labem Ivan Elischer se vyprofiloval jako trestní soudce na Krajském soudu v Ústí nad Labem, kde začal působit v roce 2004. Předtím si vyzkoušel práci žalobce v Olomouci. Jinak platil za svědomitého a respektovaného soudce. Kolegové si ho cenili i po lidské stránce.

Díky svým schopnostem se stal jedním z hrstky severočeských soudců, který povýšil na Vrchní soud v Praze. V Ústí soudil od srpna 2004 do prosince 2012, za tu dobu vyřídil zhruba sto trestních kauz. Poté zamířil na vrchní soud, kde se soustředil hlavně na drogovou problematiku.

Elischer podle policie selhal v roli soudce ve třech případech mezi roky 2015 až 2017. Jeho prostředník Nguyen Quoc si pro něj a své potřeby údajně obstaral úplatky ve výši téměř čtyři miliony korun. V prvním případě měl pro klienta pana Quoc podat soudce doplněk k odvolání proti vyhoštění ze země. V druhém případě údajně zmírnil trest pro dealera z Plzeňska z osmi na pět let, navíc ho poslal ho do mírnější věznice.

Nejvážnější podezření spočívá v tom, že na podzim 2017 ubral v jiné drogové kauze z trestu čtyřem pachatelům a současně jim ponechal původně zabavené peníze. Kriminalisté v kauze obvinili dalších pět lidí, od nichž měly korupční peníze plynout. Sám Elischer čelí stíhání kvůli třem trestným činům včetně přijetí úplatku či nadržování, za což mu v případě uznání viny hrozí až 12 let za mřížemi.

„Jeho zadržení je pro mě dost velké a docela nepříjemné překvapení,“ uvedla už dříve pro Lidovky.cz Elischerova bývalá kolegyně z ústeckého krajského soudu Jana Kurešová. Její reakce odpovídala tomu, jak kauzu vnímá i zbytek soudcova okolí. Jako šok. Překvapení neskrýval ani šéf Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš. „Neměl jsem vůbec žádné indicie, že by se mohlo něco takového dít,“ uvedl. Elischer je zatím nejvýše postaveným soudcem, který skončil s pouty na rukou.