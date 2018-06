Stornovaný vzdor Zemanovi, podnikatelé sepsali protest proti angažmá Tvrdíka s Mynářem

PRAHA Jaroslav Tvrdík musel mít radost, když z vůle prezidenta dostal společně s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem na starosti přípravu jednání v čínském městě Yiwu. V úterý a středu tam bude podnikatelská delegace prohlubovat česko-čínské byznysové vazby.

Tou dobou, v půlce května, se Tvrdíkovi hroutil blyštivý příběh kolem investic čínské CEFC a takový impulz z Hradu ztišil bolavou ránu. Mnohem méně radosti to ale udělalo podnikatelům. Sepsali dokonce společné prohlášení, že si angažmá těchto dvou mužů nepřejí.



Prohlášení je datované na 23. května. Je důležité vědět, že v tu dobu byl Tvrdík právě poměrně čerstvě odvolaný z vedení CEFC, protože podnik kvůli nesplaceným pohledávkám převzala banka J&T. Svaz průmyslu (SP) a Asociace malých a středních podniků (AMSP) došly k závěru, že Tvrdík s Mynářem budou pro výpravu do Yiwu škodlivým elementem.

„Pokud jde o otázku vedení české delegace kancléřem Mynářem, mají SP ČR a AMSP ČR negativní stanovisko a konstatují, že jejich partnerem je v této spojitosti pouze ministerstvo průmyslu. Zcela negativní stanovisko mají i k účasti J. Tvrdíka na jednání v Yiwu,“ píše se v dokumentu, který mají LN k dispozici.

Odpor je zdůvodněn „intenzivním nežádoucím ohlasem v m édiích“, dál se argumentuje i tím, že velké komplikace do příprav přináší fakt, že jedním z partnerů akce je Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce, v jejímž čele je právě Tvrdík, a že s komorou je „obtížná komunikace“ od momentu, co musel Tvrdík vyklidit funkce v CEFC.

Do kanceláře prezidenta Miloše Zemana však „vytýkací dopis“ nedorazil. Svaz a asociace nepopírají, že prohlášení sepsaly. „Jednalo se o předběžný draft dopisu, který neodešel. Smyslem bylo deklarovat, že pro nadresortní čínskou agenturu NDRC (zástupce čínské strany při vyjednávání o investicích, pozn. red.) by mělo být jediným partnerem ministerstvo průmyslu. Respektujeme, že Česko-čínská komora bude dalším místem, se kterým lze investiční projekty konzultovat, ale nikoliv vedoucí organizací pro diskusi o čínských investicích v České republice,“ sdělil LN Karel Havlíček, předseda AMSP.

Kancléř nikam nejede

Drobnější podnikatelé se báli, že Tvrdíkova komora bude dbát pouze na blaho velkých firem. Ministerstvo průmyslu, které mělo od začátku celý projekt na starosti a spolu s podnikatelskými sdruženími výpravu do Yiwu chystalo, představuje vyšší záruku nestrannosti než zájmová komora.

Svaz průmyslu se k přichystanému a stornovanému prohlášení nechce moc znát. „K vašemu dotazu můžu říct, že žádný takový dopis nebyl ze svazu odeslán, není tedy co komentovat. Podnikatelské mise pořádáme již 26 let, máme dlouholetou zkušenost a dobré vztahy s našimi partnery,“ řekla mluvčí Eva Veličková.

Zvrat v přípravách přinesl dopis, který napsal 14. května kancléř Mynář ministrovi průmyslu Tomáši Hünerovi (za ANO). Jak už LN uvedly, Mynář v něm informoval, že novým šéfem výpravy bude on. „Rád bych vám i touto cestou potvrdil, že z rozhodnutí prezidenta osobně povedu delegaci ČR na 2. zasedání Čínsko-českého centra pro spolupráci ve městě Yiwu. (...) Za Kancelář prezidenta republiky jsem organizací a přípravou všech těchto aktivit na základě rozhodnutí prezidenta pověřil pana Jaroslava Tvrdíka, zmocněnce prezidenta pro Čínu,“ píše se v listu.

Právě toto sdělení podnikatele podnítilo k prohlášení, v němž se prezidentově vůli vzbouřili, i když od revolty posléze upustili. „Co se týká kancléře Mynáře, bylo nám vysvětleno, že jeho role na misi měla být ve smyslu projednávání významného podzimního veletrhu v Šanghaji, kterého by se měli zúčastnit i světoví státníci. Nakonec ale dle našich zpráv v delegaci do Yiwu není,“ dodal Havlíček.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček LN potvrdil, že část byznysové nespokojenosti se vyřešila sama, protože kancléř oproti původnímu záměru do Číny skutečně po neděli neodletí. „Je tomu tak, protože příští týden nás čeká na Hradě důležitý ústavní akt,“ uvedl.

Ve středu, druhý den výpravy do Yiwu, se odehraje druhý pokus o jmenování Andreje Babiše (ANO) premiérem a kancléř bude při tom. Mynářova úkolu projednat s vládou Šanghaje Zemanovu účast na listopadovém expu se bude muset zhostit někdo jiný.

Jedním z motivů, proč mohli byznysmeni od odeslání prohlášení upustit, je podle informací LN fakt, že od nástupu Babiše do Strakovy akademie je mezi podnikateli docela hlad po delegacích, které by do ciziny kvůli lepšímu efektu doprovodil člen vlády. Ministři skoro nelétají, protože jejich předseda razí názor, že vláda není cestovní kancelář. Podnikatele to ale trápí. Jsou země, kde bez oficiálního politického zastání nejde obchodu dosáhnout. A čím vyšší je politická šarže v čele mise, tím lépe. Z toho plyne, že prezident Zeman je poslední útočiště, kam se byznys může se svými misemi uchýlit. Historie už prokázala, že Zeman neplýtvá dobrou vůlí na lidi, kteří se mu zpěčovali, a pro podnikatele nemá cenu ho štvát.