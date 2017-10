Útočník z Las Vegas vlastnil 42 zbraní, sám si je vylepšoval. Motiv stále není jasný

LAS VEGAS Střelec, který na nedělním koncertě v Las Vegas zabil 59 lidí a dalších 527 poranil, vlastnil více než čtyři desítky střelných zbraní. Informoval o tom úřad místního šerifa Josepha Lombarda, podle něhož policie našla v domě pachatele také výbušniny a tisíce kusů munice.

Čtyřiašedesátiletý Stephen Paddock označovaný úřady za jediného pachatele nejkrvavějšího střeleckého masakru v dějinách USA, se zastřelil před příchodem policie. Jeho motiv stále zůstává nejasný.



Útočník střílel do davu více než 22 tisíc lidí z 32. podlaží hotelu Mandalay Bay. Podle šerifova zástupce Todda Fasula tam bylo nalezeno 23 střelných zbraní. V domě v seniorské komunitě ve městě Mesquite, kde v posledních měsících žil, pak policisté objevili dalších 19 zbraní.

Paddock měl rovněž dvě zařízení, která umožňují upravit poloautomatickou zbraň na plně automatickou zajišťující rychlejší střelbu, uvedla agentura AP. Narozdíl od poloautomatické zbraně s ní není nutné pro každý výstřel mačkat spoušť, kterou lze pouze držet a vystřelit i více než 400 nábojů za minutu.

V Paddockově voze pak policie dusičnan amonný používaný při výrobě výbušnin.

Paddock byl milionář a miloval hazard

Policisté prohledali i druhý Paddockův dům v nevadském městě Reno, kde žil, než se přestěhoval do Mesquite vzdáleného 120 kilometrů od místa činu. Nic co by objasnilo dosud neznámý motiv střelby však policisté neobjevili.

Již nejméně dva majitelé obchodů se zbraněmi ze států Nevada a Utah uvedli, že si u nich Paddock kupoval výzbroj, žádné známky potenciálně nebezpečného jednání však u něj prý nespatřili.

Jeho bratr řekl médiím, že Paddock byl milionářem, který jmění vydělal investicemi do nemovitostí a vášnivě se věnoval hazardním hrám. Násilné sklony podle sourozence neprojevoval a o politiku či náboženství se nezajímal. Policisté se nedomnívají, že by šlo o čin spjatý s teroristickou organizací Islámský stát, která se k útoku přihlásila.

Experti se většinou shodují, že Paddock není typickým pachatelem podobných činů. Svůj čin však měl patrně dobře naplánovaný. „Věděl, co chce udělat. Věděl, jak to chce udělat a nezdá se, že by měl vůbec nějaký plán útěku,“ řekl AP někdejší psycholog FBI Clint Van Zandt.