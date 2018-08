Studenti v Mexiku vymysleli bundu k sebeobraně. Kvůli vysokému počtu sexuálního násilí

Mexiko Čtyři mexičtí studenti vymysleli bundu, která může nositele ochránit před útočníkem. Oděv vydává elektrické šoky dostatečně silné na to, aby útočník od svého úmyslu upustil. Autoři o novince informovali národní radu pro vědu a techniku CONACYT. Motivem skupiny byly zprávy o vysokém počtu sexuálního násilí v mexické metropoli.

Za objevem jsou studentky mechaniky Anaid Parraová Quirozová a Esthela Gómezová, student robotiky Giwan Park a Guadalupe Martínezová, která studuje právo. Všichni jsou z univerzity v Monterrey.



Šok, který zařízení vyvolá, je podle nich malý na to, aby oděv bylo možné kvalifikovat jako zbraň, avšak dostatečný, aby útočníka vylekal.

Studenti koupili bavlněnou bundu a do její podšívky zašili devítivoltovou baterii, vysílač a kabely a ochránili je tak, aby nositel nebyl proudu vystaven. Obvod je napojen na spínač a čidlo a systém se aktivuje spínačem opatřeným kontrolkou. Když se pak někdo dotkne elektrod umístněných v rukávech, obvod se uzavře a osoba, která se elektrod dotkne, dostane elektrický šok. Smyslem je ochromit útočníka a poskytnout oběti čas zavolat o pomoc nebo utéct.

Martínezová se ke skupině přidala, aby zabránila tomu, aby se „vynálezci“ střetli se zákonem. „Je to prostředek sebeobrany,“ řekla. Šok, který zařízení vyvolá, podle ní útočníka neohrožuje na životě, takže bundu nelze považovat za zbraň.

Prototyp vznikal tři měsíce a skupina chce ještě doplnit senzory a elektrody, aby šok vydávaly i jiné části oděvu, nejenom rukávy. V budoucnu by systém mohl být zaveden i do jiného typu oblečení, do sukní, halenek nebo kalhot. Bunda by se mohla prodávat za cenu dopovídající zhruba 1100 korun.